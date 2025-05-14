Коли треба садити помідори, перець і огірки навесні 2025 — в яку погоду це робити, поради дачникам

В яку погоду садити помідори, перець і огірки — поради дачникам
Зниження температури повітря надворі — це справжній жах для рослин на городі, особливо для помідорів, огірків і перцю. Досвідчені дачники розповіли, в яку погоду варто садити ці три овоча та як їх захистити від похолодання, щоб не втратити врожай на городі.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Коли краще садити помідори, огірки і перець
Садити ці овочі потрібно лише тоді, коли вночі вже стає не так холодно. Наприклад, для томатів і перцю мінімальна температура вночі повинна становити 12-15 градусів. Якщо відмітки на термометрах падають, ви ризикуєте втратити врожай.
Що стосується огірків, то їм потрібно, щонайменше, 15 градусів тепла вночі, адже вони вважаються трохи ніжнішими, а тому холоди для них вважаються "вбивчою силою".
Але потрібно звертати увагу не тільки на температуру повітря, а й на те, наскільки прогрівається ґрунт. Наприклад, томатам важливо, щоб ґрунт був прогрітий, щонайменше, до 14-16 градусів тепла. У такому ґрунті вони будуть почувати себе безпечно.
Як підготувати ґрунт до посадки томатів, огірків і перцю
Щоб підготувати рослини до відкритого ґрунту, поступово привчайте розсади для свіжого повітря. Для цього винесіть їх надвір на одну-дві години, а згодом збільшуйте час перебування за межами дому. Так вони краще будуть витримувати вітер і сонячні промені.
Якщо ж надворі вночі ще холодно, вкрийте паростки агроволокном або звичайною плівкою. А якщо ви не впевнені в цьому методі, посадіть спочатку кілька кущів, щоб перевірити, чи приживуться вони до нового місця "проживання".
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