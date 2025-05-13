Що можна посадити на городі у травні 2025 — перелік овочів, ягід та квітів

Посадка розсади у відкритий ґрунт. Фото: shutterstock.com

Травень — це справжня золота пора для городників і садівників. Саме у цей період ґрунт вже достатньо прогрітий, а загроза заморозків майже відступила. Тож, час сіяти та садити, як ранні овочі, так і теплолюбні культури, що радуватимуть щедрим урожаєм уже влітку. Також це ідеальний час для ягідних кущів та квітів.

Що саме можна сіяти та садити у травні 2025 року, дізнавайтесь далі у нашій статті.

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Чому травень — найкращий місяць для посадки культур у відкритий ґрунт

Переваги посадки овочевих, ягідних та квіткових культуру травні:

ґрунт прогрівається від +8 до +15 °C, що ідеально для більшості рослин;

достатньо вологи в ґрунті;

минає загроза заморозків (особливо з середини місяця);

активний ріст культур завдяки тривалому світловому дню;

менше шкідників, ніж улітку.

Дівчина садить культуру у відкритий ґрунт. Фото: istockphoto.com

Які овочі можна садити у травні 2025 року

Саме ці овочі можна сміливо садити у відкритий ґрунт:

морква;

буряк;

редис;

картопля;

капуста (білоголова, броколі, цвітна);

огірки;

помідори.

Ягоди та садові культури, які можна висаджувати у травні

Останній місяць весни також підходить для посадки ягідних кущів, а саме:

полуниця ("Альба", "Хоней");

малина ("Гусар", "Патриція");

смородина ("Ювілейна", "Титанія").

Після посадки обов'язково замульчуйте кущі тирсою, соломою або використайте агроволокно. Це допоможе зберегти вологу та зменшити ріст бур'янів.

Які квіти можна висаджувати у травні

Квітник у травні — не лише прикраса ділянки, а й користь для городніх культур, особливо коли мова йде про запилення.

В останній місяць весни можна сіяти та садити такі квіти:

чорнобривці — відлякують шкідників на городі й підходять для посадки вздовж грядок;

петунії — люблять сонце та пухкий ґрунт (краще садити після 15 травня);

айстри — висаджуйте для осіннього цвітіння;

жоржини — потребують сонячної ділянки, родючого ґрунту та регулярного поливу.

Посадка петунії у відкритий ґрунт. Фото: istockphoto.com

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