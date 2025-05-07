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Ці солодкі помідори дадуть шалений врожай — три головні сорти

7 травня 2025 03:13
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Які сорти помідорів посадити на городі 2025 року — три найсолодші та найврожайніші
Жінка збирає великий врожай томатів. Фото: decorexpro
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Помідори — один з найулюбленіших літніх овочів, що ростуть на городі майже у кожного українця. Їхній солодкий смак, яскравий аромат і соковита м’якоть роблять томати незамінними у салатах, соках та консервації. Щоб зібрати щедрий і смачний урожай, важливо правильно підібрати сорт, який буде витривалий, невибагливий та стійкий до хвороб та шкідників. 

Які три сорти помідорів варто посадити на городі 2025 року, розповів селекціонер Микола Завальний на порталі agronews.ua.

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Найсолодші та найврожайніші сорти помідорів для посадки у 2025 році

1. Мікадо рожевий — смачний і невибагливий

Це середньостиглий сорт з рожевими, м'ясистими й дуже солодкими плодами. Кущі компактні та не потребують постійного пасинкування.

Помідори ідеально підходять для літніх салатів, а також чудово йдуть на домашній томатний сік. Сорт витривалий, добре росте навіть за мінімального догляду.

Переваги:

  • солодкий смак;
  • не вибагливий у догляді;
  • підходить для соків і салатів. 

 

Які сорти солодких помідорів дадуть найбільший та найсмачніший врожай — мікадо рожевий
Сорт томату мікадо рожевий. Фото: google.com

2. Волове серце — велетень з медовим смаком

Один із найсолодших і найурожайніших сортів. Плоди можуть досягати ваги 300-500 г. Вони м'ясисті, соковиті й дуже ароматні. Сорт не боїться бідного ґрунту, але може бути чутливим до різких змін температури.

Переваги:

  • великі, смачні плоди;
  • висока врожайність;
  • витривалий до умов вирощування.

 

Які сорти солодких помідорів дадуть найбільший та найсмачніший врожай — волове серце
Сорт томату волове серце. Фото: decorexpro

3. Де-Барао ранній — витривалий універсал

Цей сорт має сливовидну форму плодів, які добре підходять для засолювання, приготування соків і свіжих салатів. Він розвиває сильну кореневу систему, стійкий до більшості захворювань, але потребує регулярного поливу.

Переваги:

  • універсальний у використанні;
  • витривалий;
  • стійкий до хвороб.

 

Які сорти солодких помідорів дадуть найбільший та найсмачніший врожай — Де-Барао
Сорт томату де-барао. Скриншот з відео на Youtube

Раніше ми розповідали, що категорично не можна робити з розсадою помідорів після пікірування. 

Нагадаємо, ми писали, чим підживлювати помідори та коли саме вносити добрива, щоб отримати хороший врожай. 

Також пропонуємо вам дізнатися, що можна посадити біля помідорів на грядці. 

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