Які сорти помідорів посадити на городі 2025 року — три найсолодші та найврожайніші

Жінка збирає великий врожай томатів. Фото: decorexpro

Помідори — один з найулюбленіших літніх овочів, що ростуть на городі майже у кожного українця. Їхній солодкий смак, яскравий аромат і соковита м’якоть роблять томати незамінними у салатах, соках та консервації. Щоб зібрати щедрий і смачний урожай, важливо правильно підібрати сорт, який буде витривалий, невибагливий та стійкий до хвороб та шкідників.

Які три сорти помідорів варто посадити на городі 2025 року, розповів селекціонер Микола Завальний на порталі agronews.ua.

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1. Мікадо рожевий — смачний і невибагливий

Це середньостиглий сорт з рожевими, м'ясистими й дуже солодкими плодами. Кущі компактні та не потребують постійного пасинкування.

Помідори ідеально підходять для літніх салатів, а також чудово йдуть на домашній томатний сік. Сорт витривалий, добре росте навіть за мінімального догляду.

Переваги:

солодкий смак;

не вибагливий у догляді;

підходить для соків і салатів.

Сорт томату мікадо рожевий. Фото: google.com

2. Волове серце — велетень з медовим смаком

Один із найсолодших і найурожайніших сортів. Плоди можуть досягати ваги 300-500 г. Вони м'ясисті, соковиті й дуже ароматні. Сорт не боїться бідного ґрунту, але може бути чутливим до різких змін температури.

Переваги:

великі, смачні плоди;

висока врожайність;

витривалий до умов вирощування.

Сорт томату волове серце. Фото: decorexpro

3. Де-Барао ранній — витривалий універсал

Цей сорт має сливовидну форму плодів, які добре підходять для засолювання, приготування соків і свіжих салатів. Він розвиває сильну кореневу систему, стійкий до більшості захворювань, але потребує регулярного поливу.

Переваги:

універсальний у використанні;

витривалий;

стійкий до хвороб.

Сорт томату де-барао. Скриншот з відео на Youtube

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