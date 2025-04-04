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Ні за що не робіть це з розсадою помідорів після пікірування

4 квітня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Що не можна робити з розсадою помідорів після пікірування — поради дачникам
Людина, яка вирощує розсаду помідорів. Фото: скриншот з YouTube
Христина Кучугурна - Редактор

Вирощування розсади — це один з ключових етапів отримання гарних і міцних рослин, зокрема, помідорів, але є речі, які не можна робити з нею. Дізнайтеся, що категорично забороняється робити з розсадою томатів після пікірування, щоб не знищити її і не залишитися без врожаю.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Дачники, які вирощують помідори через розсаду, знають, як важливо її пікірувати. Ця процедура необхідна в той момент, коли на розсаді з’являються перші два листочки. Однак, деякі помилки, допущені після цієї процедури, можуть знищити вашу розсаду.

Щоб виростити здорову і міцну розсаду томатів, категорично не можна припускатися однієї помилки, яка може згубити рослини. Тому тим, хто вирощує томати на розсаду перш, ніж садити їх у відкритому ґрунті, варто знати, що категорично не можна робити після пікірування.

Рассада помидоров
Вирощування розсади помідорів на вікні. Фото: Pinterest

Що заборонено робити з розсадою томатів після пікірування

Деякі дачники після того, як пікірували розсаду помідорів, ставлять її на підвіконня або розміщують під фітолампами, але робити цього категорично не можна. Справа в тому, що молода розсада після цієї процедури може миттєво почати в’янути, якщо її тримати під великою кількістю світла або сонячних променів.

Залиште розсаду на кілька днів після пікірування для того, щоб вона звикла до нових умов вирощування. Якщо ви хочете, ви можете створити розсіяне світло для рослин томатів на кілька днів. Якщо ємності з розсадою стоять поруч із вікном, повішайте щось на нього або закрийте його чимось, щоб створити тінь.

Помидоры на рассаде
Розсада томатів у руці. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно поливати розсаду помідорів для гарного росту. 

Раніше ми розповідали про те, що ні в якому разі не можна садити біля помідорів на городі. 

Також ми повідомляли про те, які рослини варто посадити біля помідорів для покращення врожаю.

овочі поради помідори розсада томат

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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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