Что нельзя делать с рассадой помидоров после пикировки — советы дачникам

Человек, который выращивает рассаду помидоров. Фото: скриншот с YouTube

Выращивание рассады — это один из ключевых этапов получения красивых и крепких растений, в частности, помидоров, но есть вещи, которые нельзя делать с ней. Узнайте, что категорически запрещается делать с рассадой томатов после пикировки, чтобы не уничтожить ее и не остаться без урожая.

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Дачники, которые выращивают помидоры через рассаду, знают, как важно ее пикировать. Эта процедура необходима в тот момент, когда на рассаде появляются первые два листочка. Однако, некоторые ошибки, допущенные после этой процедуры, могут уничтожить вашу рассаду.

Чтобы вырастить здоровую и крепкую рассаду томатов, категорически нельзя допускать одной ошибки, которая может погубить растения. Поэтому тем, кто выращивает томаты на рассаду прежде, чем сажать их в открытый грунт, стоит знать, что категорически нельзя делать после пикировки.

Выращивание рассады помидоров на окне. Фото: Pinterest

Что запрещено делать с рассадой томатов после пикировки

Некоторые дачники после того, как пикировали рассаду помидоров, ставят ее на подоконник или размещают под фитолампами, но делать этого категорически нельзя. Дело в том, что молодая рассада после этой процедуры может мгновенно начать увядать, если ее держать под большим количеством света или солнечных лучей.

Оставьте рассаду на несколько дней после пикировки для того, чтобы она привыкла к новым условиям выращивания. Если вы хотите, вы можете создать рассеянный свет для растений томатов на несколько дней. Если емкости с рассадой стоят рядом с окном, повесьте что-то на него или закройте его чем-то, чтобы создать тень.

Рассада томатов в руке. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как правильно поливать рассаду помидоров для хорошего роста.

Ранее мы рассказывали о том, что ни в коем случае нельзя сажать возле помидоров на огороде.

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