Чим обробити помідори, якщо вони погано ростуть — поради дачникам

Людина, яка обробляє кущі помідорів на городі. Фото: Pinterest

Якщо ви помітили, що кущі ваших помідорів погано ростуть, терміново виправляйте цю проблему, щоб не втратити врожай. Досвідчені дачники розповіли, чим потрібно обробити такі рослини, щоб повернути їхнє цвітіння та врятувати врожай томатів на вашому городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Помідори — це одні з найпопулярніших овочів на городі, тому їх потрібно особливо доглядати. На жаль, не завжди вдається виростити здорові та смачні томати, адже інколи вони відмовляються гарно рости. Якщо ви стали свідком цієї проблеми, вам варто дещо знати.

Якщо ви хочете врятувати свій врожай, необхідно обробити кущі цих овочів спеціально приготовленим розчином з простого аптечного препарата. Дізнайтеся, що для нього потрібно і як саме приготувати цей розчин, щоб ним обробити кущі.

Вирощування помідорів на городі. Фото: Pinterest

Чим потрібно обробити помідори

Якщо ваші помідори погано ростуть, вам варто приготувати спеціальний розчин з борної кислоти. Цей засіб допоможе вам у таких випадках, якщо ваші помідори:

Погано цвітуть

Не утворюють зав’язь

Втрачають зав’язь

Як приготувати розчин для обробки томатів

Для приготування розчину візьміть такі інгредієнти, як:

Борна кислота — п’ять грамів

Тепла вода — десять літрів

Розчиніть аптечний засіб у воді, після чого приготовленою сумішшю обприскайте кущі помідорів вранці, коли надворі ще немає сонця, або тоді, коли надворі похмуро. Ця обробка допоможе вам виростити більш солодкі помідори на городі.

Процес обробки помідорів на городі. Фото: Pinterest

Тому приготуйте цей розчин і обробіть ним кущі цих овочів, щоб виростити гарний врожай на своєму городі.

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