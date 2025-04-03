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Помидоры плохо растут — чем обработать кусты, чтоб вернуть урожай

3 апреля 2025 06:52
Кристина Кучугурная - Редактор
Чем обработать помидоры, если они плохо растут — советы дачникам
Человек, который обрабатывает кусты помидоров на огороде. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Если вы заметили, что кусты ваших помидоров плохо растут, срочно исправляйте эту проблему, чтобы не потерять урожай. Опытные дачники рассказали, чем нужно обработать такие растения, чтобы вернуть их цветение и спасти урожай томатов на вашем огороде.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Помидоры — это одни из самых популярных овощей на огороде, поэтому за ними нужно особенно ухаживать. К сожалению, не всегда удается вырастить здоровые и вкусные томаты, ведь иногда они отказываются хорошо расти. Если вы стали свидетелем этой проблемы, вам стоит кое-что знать.

Если вы хотите спасти свой урожай, необходимо обработать кусты этих овощей специально приготовленным раствором из простого аптечного препарата. Узнайте, что для него нужно и как именно приготовить этот раствор, чтобы им обработать кусты.

Помидоры
Выращивание помидоров на огороде. Фото: Pinterest

Чем нужно обработать помидоры

Если ваши помидоры плохо растут, вам стоит приготовить специальный раствор из борной кислоты. Это средство поможет вам в таких случаях, если ваши помидоры:

  • Плохо цветут
  • Не образуют завязь
  • Теряют завязь

Как приготовить раствор для обработки томатов

Для приготовления раствора возьмите такие ингредиенты, как:

  • Борная кислота — пять грамм
  • Теплая вода — десять литров

Растворите аптечное средство в воде, после чего приготовленной смесью опрыскайте кусты помидоров утром, когда на улице еще нет солнца, или тогда, когда на улице пасмурно. Эта обработка поможет вам вырастить более сладкие помидоры на огороде.

Обработка помидоров
Процесс обработки помидоров на огороде. Фото: Pinterest

Поэтому приготовьте этот раствор и обработайте им кусты этих овощей, чтобы вырастить хороший урожай на своем огороде.

Напомним, мы писали о том, как правильно поливать помидоры, чтобы вырастить вкусный урожай.

Ранее мы рассказывали о том, как можно вырастить сладкие помидоры на огороде.

Также мы сообщали о том, какие растения нельзя сажать рядом с помидорами на огороде.

овощи советы огород помидоры томат

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