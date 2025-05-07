Какие сорта помидоров посадить на огороде в 2025 году — три самых сладких и урожайных

Женщина собирает большой урожай томатов. Фото: decorexpro

Помидоры — один из самых любимых летних овощей, которые растут на огороде почти у каждого украинца. Их сладкий вкус, яркий аромат и сочная мякоть делают томаты незаменимыми в салатах, соках и консервации. Чтобы собрать щедрый и вкусный урожай, важно правильно подобрать сорт, который будет выносливый, неприхотливый и устойчивый к болезням и вредителям.

Какие три сорта помидоров стоит посадить на огороде в 2025 году, рассказал селекционер Николай Завальный на портале agronews.ua.

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1. Микадо розовый — вкусный и неприхотливый

Это среднеспелый сорт с розовыми, мясистыми и очень сладкими плодами. Кусты компактные и не нуждаются в постоянном пасынковании.

Помидоры идеально подходят для летних салатов, а также прекрасно идут на домашний томатный сок. Сорт выносливый, хорошо растет даже при минимальном уходе.

Преимущества:

сладкий вкус;

не прихотлив в уходе;

подходит для соков и салатов.

Сорт томата микадо розовый. Фото: google.com

2. Воловье сердце — великан с медовым вкусом

Один из самых сладких и урожайных сортов. Плоды могут достигать веса 300-500 г. Они мясистые, сочные и очень ароматные. Сорт не боится бедной почвы, но может быть чувствительным к резким изменениям температуры.

Преимущества:

крупные, вкусные плоды;

высокая урожайность;

выносливый к условиям выращивания.

Сорт томата воловье сердце. Фото: decorexpro

3. Де-Барао ранний — выносливый универсал

Этот сорт имеет сливовидную форму плодов, которые хорошо подходят для засолки, приготовления соков и свежих салатов. Он развивает сильную корневую систему, устойчив к большинству заболеваний, но нуждается в регулярном поливе.

Преимущества:

универсальный в использовании;

выносливый;

устойчив к болезням.

Сорт томата де-барао. Скриншот с видео на Youtube

Ранее мы рассказывали, что категорически нельзя делать с рассадой помидоров после пикировки.

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