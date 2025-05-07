Какие сорта помидоров посадить на огороде в 2025 году — три самых сладких и урожайных

Эти сладкие помидоры дадут бешеный урожай — три главных сорта
Помидоры — один из самых любимых летних овощей, которые растут на огороде почти у каждого украинца. Их сладкий вкус, яркий аромат и сочная мякоть делают томаты незаменимыми в салатах, соках и консервации. Чтобы собрать щедрый и вкусный урожай, важно правильно подобрать сорт, который будет выносливый, неприхотливый и устойчивый к болезням и вредителям.
Какие три сорта помидоров стоит посадить на огороде в 2025 году, рассказал селекционер Николай Завальный на портале agronews.ua.
Самые сладкие и самые урожайные сорта помидоров для посадки в 2025 году
1. Микадо розовый — вкусный и неприхотливый
Это среднеспелый сорт с розовыми, мясистыми и очень сладкими плодами. Кусты компактные и не нуждаются в постоянном пасынковании.
Помидоры идеально подходят для летних салатов, а также прекрасно идут на домашний томатный сок. Сорт выносливый, хорошо растет даже при минимальном уходе.
Преимущества:
- сладкий вкус;
- не прихотлив в уходе;
- подходит для соков и салатов.
2. Воловье сердце — великан с медовым вкусом
Один из самых сладких и урожайных сортов. Плоды могут достигать веса 300-500 г. Они мясистые, сочные и очень ароматные. Сорт не боится бедной почвы, но может быть чувствительным к резким изменениям температуры.
Преимущества:
- крупные, вкусные плоды;
- высокая урожайность;
- выносливый к условиям выращивания.
3. Де-Барао ранний — выносливый универсал
Этот сорт имеет сливовидную форму плодов, которые хорошо подходят для засолки, приготовления соков и свежих салатов. Он развивает сильную корневую систему, устойчив к большинству заболеваний, но нуждается в регулярном поливе.
Преимущества:
- универсальный в использовании;
- выносливый;
- устойчив к болезням.
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