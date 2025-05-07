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Эти сладкие помидоры дадут бешеный урожай — три главных сорта

7 мая 2025 03:13
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Какие сорта помидоров посадить на огороде в 2025 году — три самых сладких и урожайных
Женщина собирает большой урожай томатов. Фото: decorexpro
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Помидоры — один из самых любимых летних овощей, которые растут на огороде почти у каждого украинца. Их сладкий вкус, яркий аромат и сочная мякоть делают томаты незаменимыми в салатах, соках и консервации. Чтобы собрать щедрый и вкусный урожай, важно правильно подобрать сорт, который будет выносливый, неприхотливый и устойчивый к болезням и вредителям.

Какие три сорта помидоров стоит посадить на огороде в 2025 году, рассказал селекционер Николай Завальный на портале agronews.ua.

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Самые сладкие и самые урожайные сорта помидоров для посадки в 2025 году

1. Микадо розовый — вкусный и неприхотливый

Это среднеспелый сорт с розовыми, мясистыми и очень сладкими плодами. Кусты компактные и не нуждаются в постоянном пасынковании.

Помидоры идеально подходят для летних салатов, а также прекрасно идут на домашний томатный сок. Сорт выносливый, хорошо растет даже при минимальном уходе.

Преимущества:

  • сладкий вкус;
  • не прихотлив в уходе; 
  • подходит для соков и салатов.

 

Какие сорта сладких помидоров дадут самый большой и вкусный урожай — микадо розовый
Сорт томата микадо розовый. Фото: google.com

2. Воловье сердце — великан с медовым вкусом

Один из самых сладких и урожайных сортов. Плоды могут достигать веса 300-500 г. Они мясистые, сочные и очень ароматные. Сорт не боится бедной почвы, но может быть чувствительным к резким изменениям температуры.

Преимущества:

  • крупные, вкусные плоды;
  • высокая урожайность;
  • выносливый к условиям выращивания.

 

Какие сорта сладких помидоров дадут самый большой и вкусный урожай — воловое сердце
Сорт томата воловье сердце. Фото: decorexpro

3. Де-Барао ранний — выносливый универсал

Этот сорт имеет сливовидную форму плодов, которые хорошо подходят для засолки, приготовления соков и свежих салатов. Он развивает сильную корневую систему, устойчив к большинству заболеваний, но нуждается в регулярном поливе.

Преимущества:

  • универсальный в использовании;
  • выносливый;
  • устойчив к болезням.

 

Какие сорта сладких помидоров дадут самый большой и вкусный урожай — Де-Барао
Сорт томата де-барао. Скриншот с видео на Youtube

Ранее мы рассказывали, что категорически нельзя делать с рассадой помидоров после пикировки.

Напомним, мы писали, чем подкармливать помидоры и когда именно вносить удобрения, чтобы получить хороший урожай.

Также предлагаем вам узнать, что можно посадить возле помидоров на грядке.

овощи советы огород помидоры томат сорт
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02:21 Жена Фридриха Мерца не поедет с ним в Берлин — в чем причина

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01:30 Кабмін внес коррективы в правила мобилизации — что изменилось

01:09 Мужчина покусал полицейского прямо в авто — какое наказание суда

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