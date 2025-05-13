Коли сіяти горох у 2025 році для щедрого врожаю — останні терміни

Посів гороху для гарного врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Горох — смачна і корисна бобова культура, яка одна з перших радує нас урожаєм. Але для того, щоб виростити дійсно соковиті та здорові стручки, важливо вчасно посіяти насіння. Терміни посадки залежать від погодних умов, типу ґрунту, сорту гороху та регіону проживання. Якщо запізнитись, можна отримати слабкі рослини або взагалі залишитися без врожаю.

Коли сіяти горох у 2025 році для щедрого врожаю, читайте далі у нашій статті.

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Досвідченим городникам добре відомо, що горох найкраще себе почуває у прохолодну весняну погоду, тому весна — найкращий період для посіву. Але все одно строки можуть змінюватися залежно від сорту, типу ґрунту та погодних умов у вашому регіоні.

Надто ранній посів може призвести до загнивання насіння. А занадто пізній — до загибелі рослин від спеки або посухи. Тому пропонуємо детальніше ознайомитися з факторами, що впливають на терміни посіву гороху:

Температура ґрунту. Горох починає проростати при +4°C, але оптимально — це від +8 до +10°C. При температурі понад +15°C розвиток сповільнюється Погодні умови. Горох любить вологу, але не надмірну сирість. Якщо ґрунт занадто вологий — краще почекати з посівом. Метод посіву. Посів через розсаду дозволяє почати раніше, але потребує більше зусиль. У відкритий ґрунт сіють, щойно дозволяє температура.

Посів гороху у відкритий ґрунт. Фото: shutterstock.com

Який сорт гороху обрати у 2025 році

Ранні сорти (50-60 днів)

Ранні сорти радують швидким, але не дуже великим врожаєм. Вони ідеально підходять для посіву в південних та центральних областях України (березень-квітень). Їх мінус — невитривалі до спеки.

Середньостиглі сорти (60–75 днів)

Такі сорти стійкі до перепадів температур. Підходять для початківців. Можна висівати у будь-якому регіоні, а найкращий період — квітень.

Пізні сорти (75–90 днів)

Пізні сорти потребують досвіду. Найкраще підходять для регіонів із тривалою весною. Їх краще садити не пізніше середини травня.

Порада: якщо не впевнені, який сорт обрати, почніть із середньостиглих. Вони менш вибагливі та підходять для більшості регіонів.

Великий врожай гороху на городі. Фото: istockphoto.com

Останні терміни посадки гороху за регіонами України

Оптимальні терміни посіву гороху:

Північ (Житомирська, Чернігівська області) — з 15 квітня по 5 травня;

Центр (Київська, Вінницька області) — з 1 по 15 квітня;

Південь (Одеська, Херсонська області) — з 25 лютого по 15 березня;

Захід (Львівська, Івано-Франківська області) — з 15 квітня по 5 травня.

Останні терміни посіву гороху:

Північ (Житомирська, Чернігівська області) — 15 травня;

Центр (Київська, Вінницька області) — 30 квітня;

Південь (Одеська, Херсонська області) — 31 березня;

Захід (Львівська, Івано-Франківська області) — 5 травня.

Чи можна сіяти горох пізніше рекомендованих термінів

Як зазначають досвідчені городники, посів поза рекомендованих термінів — завжди ризик. Так, у північних областях не ре рекомендується сіяти після середини травня. Центр — максимум — початок травня (виключно ранні сорти).

У південних регіонах можна висівати або висаджувати розсаду у березні, але за умови вологості та прохолоди. При пізньому посіві варто використовувати мульчування (солома, тирса). Також рослинам необхідні будуть регулярний полив і затінення, щоб захистити від перегріву.

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