Коли сіяти буряк на городі — період, що принесе щедрий врожай

Посів буряку у відкритий ґрунт. Колаж: Новини.LIVE

Буряк здається невибагливою культурою, на перший погляд, але насправді овоч дуже чутливий до строків посіву. Правильно обраний період гарантує рясний урожай смачних і солодких коренеплодів. Саме від цього залежить смак, і розмір, і лежкість.

Коли найкраще садити буряк на городі у відкритий ґрунт залежно від регіону України, які погодні умови слід врахувати, розповідаємо далі у нашій статті.

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Щоб обрати найкращі дату та час для посіву буряку, слід обов'язково врахувати такі фактори:

1. Температура ґрунту

Буряк проростає, коли температура ґрунту на глибині 5-7 см досягає не менше ніж 6 °C, але найкраще — 8-10 °C.

У холодному ґрунті насіння може не прокинутись і дати слабкі сходи. Досвідчені городники радять використовувати ґрунтовий термометр перед посівом. Його можна придбати в інтернеті за невеликі кошти.

2. Погодні умови

Ідеальна температура повітря для посіву: 10-15 °C. Посів у прохолодну, але вже стабільну весняну погоду — запорука хороших сходів.

А от короткочасні заморозки до -2 °C буряк витримає, але тривале похолодання йому шкодить.

3. Тривалість дня

Буряк любить довгий світловий день, тому:

весняна посадка для літнього вживання — квітень-травень;

літня посадка для тривалого зберігання — червень (коротші дні стимулюють накопичення цукру в коренеплодах).

4. Сорт буряка

Обирайте сорт відповідно до строків посіву:

Ранні сорти ("Детройт", "Єгипетський плоский") — підходять для ранньої весняної посадки;

Середньостиглі сорти ("Бордо 237") — сіють у середині сезону;

Пізні сорти ("Циліндра", "Негритянка") — висівають у червні для зберігання на зиму.

Посів буряка у відкритий ґрунт. Фото: google.com

Оптимальний період посіву навесні за регіоном України

Залежно від регіону фахівці називають такі оптимальні терміни:

Північ (Житомирська, Чернігівська області) — середина квітня або початок травня;

Центр (Київська, Черкаська області) — початок або середина квітня;

Південь (Одеська, Херсонська області) — кінець березня або початок квітня;

Захід (Львівська, Івано-Франківська області) — середина квітня або початок травня.

Літній посів для зимового зберігання — терміни

Період для літнього посіву:

Північ — середина червня;

Центр — початок або середина червня;

Південь — кінець травня або початок червня;

Захід — середина червня.

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