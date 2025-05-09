Який сорт цукрової моркви посіяти на городі — фаворит 2025 року

Городник тримає великий врожай моркви в руках. Фото: zolininkas.lt

Серед усіх солодких сортів моркви городники вже визначили фаворита 2025 року. Цей гібрид завоював популярність завдяки своїм унікальним властивостям: яскравому смаку, врожайності та витривалості. Цей сорт не боїться розтріскування, не йде у цвіт і навіть на важких ґрунтах дає стабільно високий результат.

Що це за сорт моркви, чому його варто посадити на городі та як правильно вирощувати, щоб отримати щедрий врожай — читайте далі у статті.

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Так, у 2025 році зіркою серед овочів стала морква сорту "Руфіна" — ранньостиглий гібрид. Вона ідеально підходить як для споживання у свіжому вигляді, так і для переробки: заморозки, соку, тушкування чи запікання.

Головні переваги сорту "Руфіна":

Адаптивність до умов. Добре росте навіть у важких або глинистих ґрунтах. Раннє дозрівання. Морква дозріває швидше за інші подібні сорти. Стійкість до цвітіння та розтріскування. Це мінімізує ризики втрат під час вирощування. Ідеальна форма та колір. Має циліндричну форму, помаранчеве забарвлення, довжиною 20-25 см. Смак. Морква має насичений та солодкий смак. Універсальне використання. Підходить для будь-яких кулінарних потреб.

Сорт моркви "Руфіна". Фото: luckyseed.ua

Як вирощувати сорт моркви "Руфіна" — умови для рекордного врожаю

Щоб отримати максимальний урожай солодкої моркви "Руфіна", варто дотримуватись простих, але важливих рекомендацій:

Час посадки. Сійте, коли ґрунт прогріється (до +8°C) — при низьких температурах проростання буде повільнішим. Освітлення. Овоч найкраще росте на добре освітлених ділянках, хоча переносить і легку півтінь. Полив. Підтримуйте стабільну вологість, особливо в період активного росту. Добрива. Використовуйте органіку — компост або перегній покращують структуру ґрунту та стимулюють ріст.

Вирощування моркви на городі. Фото: pexels.com

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