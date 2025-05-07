Яку картоплю краще купувати — білу, жовту чи червону — відповідь експертів

Який сорт картоплі найкращий — експерти дали відповідь
Жовта, біла й червона — кожен різновид картоплі має свої переваги. Одні сорти ідеально підходять для пюре, інші — для смаження чи тривалого зберігання. Колір впливає не лише на зовнішній вигляд, а й є ознакою поживних властивостей.
Новини.LIVE розповідає, які сорти радять обирати експерти та для чого.
Кольори картоплі — у чому різниця та який обрати
У світі існує понад 4000 сортів картоплі та близько 200 диких видів. Відтінки — від білого до фіолетового — свідчать про різний вміст крохмалю, каротину чи антоціанів. Серед найпоширеніших — біла, жовта й червона. Жовту зазвичай вважають найсмачнішою, червону — найкориснішою, а білу — універсальною.
Біла картопля має високий вміст крохмалю. Вона чудово підходить для пюре, крем-супів і запіканок. Жовта — багата на каротин, має приємний солодкуватий смак і добре розварюється, завдяки чому з неї легко приготувати ніжне пюре. Червона або рожева картопля містить менше крохмалю, але багата на антоціани. Вона зберігає форму після варіння та ідеальна для смаження.
Щодо користі, то червоні та фіолетові сорти містять антоціани — антиоксиданти, які найбільш активні в сирому вигляді. Під час термічної обробки їхній вплив зменшується, тому за користю після приготування всі кольори практично зрівнюються.
Для пюре та варіння найкраще обирати білі та жовті сорти. Для смаження і запікання — червоні, рожеві або фіолетові, які не розварюються. Зберігання ж більше залежить від сорту та шкірки, ніж від кольору. Найдовше лежать середньостиглі та пізні сорти з щільною і гладенькою шкіркою — за правильних умов вони можуть зберігатися на 95% і довше.
Раніше ми розповідали, чому картоплю потрібно заморожувати перед смаженням.
А також дізнайтеся, який інгредієнт потрібно додати до картоплі для ідеальної скоринки.
Читайте Новини.LIVE!