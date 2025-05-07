Яку картоплю краще купувати — білу, жовту чи червону — відповідь експертів

Картопля. Фото: Freepik

Жовта, біла й червона — кожен різновид картоплі має свої переваги. Одні сорти ідеально підходять для пюре, інші — для смаження чи тривалого зберігання. Колір впливає не лише на зовнішній вигляд, а й є ознакою поживних властивостей.

Новини.LIVE розповідає, які сорти радять обирати експерти та для чого.

Реклама

Читайте також:

Кольори картоплі — у чому різниця та який обрати

У світі існує понад 4000 сортів картоплі та близько 200 диких видів. Відтінки — від білого до фіолетового — свідчать про різний вміст крохмалю, каротину чи антоціанів. Серед найпоширеніших — біла, жовта й червона. Жовту зазвичай вважають найсмачнішою, червону — найкориснішою, а білу — універсальною.

Біла картопля має високий вміст крохмалю. Вона чудово підходить для пюре, крем-супів і запіканок. Жовта — багата на каротин, має приємний солодкуватий смак і добре розварюється, завдяки чому з неї легко приготувати ніжне пюре. Червона або рожева картопля містить менше крохмалю, але багата на антоціани. Вона зберігає форму після варіння та ідеальна для смаження.

Різні сорти картоплі. Фото: Freepik

Щодо користі, то червоні та фіолетові сорти містять антоціани — антиоксиданти, які найбільш активні в сирому вигляді. Під час термічної обробки їхній вплив зменшується, тому за користю після приготування всі кольори практично зрівнюються.

Для пюре та варіння найкраще обирати білі та жовті сорти. Для смаження і запікання — червоні, рожеві або фіолетові, які не розварюються. Зберігання ж більше залежить від сорту та шкірки, ніж від кольору. Найдовше лежать середньостиглі та пізні сорти з щільною і гладенькою шкіркою — за правильних умов вони можуть зберігатися на 95% і довше.

Раніше ми розповідали, чому картоплю потрібно заморожувати перед смаженням.

А також дізнайтеся, який інгредієнт потрібно додати до картоплі для ідеальної скоринки.