Картопляний гратен простий рецепт та ідеальне поєднання продуктів

Картопляний гратен. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Картопляний гратен вражає ніжною текстурою та насиченим смаком, а приготувати цю страву вдома набагато легше, ніж здається на перший погляд.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

картопля — 1 кг;

бекон — 200 г;

цибуля — 1 шт.;

пармезан — 50 г;

твердий сир — 70 г;

вершки — 200 мл;

молоко — 100 мл;

сіль — за смаком;

перець — за смаком;

мускатний горіх — ½ ч. л.;

вершкове масло — 20 г.

Спосіб приготування

Дрібно нарізати бекон і цибулю, обсмажити до золотистого кольору. Нарізати картоплю тонкими кільцями.

Картопля у воді. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Натерти пармезан і твердий сир на дрібній тертці. Змішати натертий сир, вершки, молоко та засмажку.

Смажені шкварки. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Додати нарізану картоплю, посолити, поперчити, додати мускатний горіх і перемішати.

Картопля та начинка. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Змастити форму вершковим маслом, викласти картоплю шарами, як показано на відео, або за бажанням.

Фольга для запікання. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Накрити форму фольгою і запікати в розігрітій до 180 °С духовці 1 годину.

Готова страва. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

За 15 хвилин до закінчення приготування зняти фольгу і допекти до рум'яної скоринки.

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