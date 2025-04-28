Картопляний гратен простий рецепт та ідеальне поєднання продуктів

Картопляний гратен — простий рецепт та ідеальне поєднання
Картопляний гратен вражає ніжною текстурою та насиченим смаком, а приготувати цю страву вдома набагато легше, ніж здається на перший погляд.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- картопля — 1 кг;
- бекон — 200 г;
- цибуля — 1 шт.;
- пармезан — 50 г;
- твердий сир — 70 г;
- вершки — 200 мл;
- молоко — 100 мл;
- сіль — за смаком;
- перець — за смаком;
- мускатний горіх — ½ ч. л.;
- вершкове масло — 20 г.
Спосіб приготування
Дрібно нарізати бекон і цибулю, обсмажити до золотистого кольору. Нарізати картоплю тонкими кільцями.
Натерти пармезан і твердий сир на дрібній тертці. Змішати натертий сир, вершки, молоко та засмажку.
Додати нарізану картоплю, посолити, поперчити, додати мускатний горіх і перемішати.
Змастити форму вершковим маслом, викласти картоплю шарами, як показано на відео, або за бажанням.
Накрити форму фольгою і запікати в розігрітій до 180 °С духовці 1 годину.
За 15 хвилин до закінчення приготування зняти фольгу і допекти до рум'яної скоринки.
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