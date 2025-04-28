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Картопляний гратен — простий рецепт та ідеальне поєднання

28 квітня 2025 21:03
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Картопляний гратен простий рецепт та ідеальне поєднання продуктів
Картопляний гратен. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Картопляний гратен вражає ніжною текстурою та насиченим смаком, а приготувати цю страву вдома набагато легше, ніж здається на перший погляд.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться: 

  • картопля — 1 кг;
  • бекон — 200 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • пармезан — 50 г;
  • твердий сир — 70 г;
  • вершки — 200 мл;
  • молоко — 100 мл;
  • сіль — за смаком;
  • перець — за смаком;
  • мускатний горіх — ½ ч. л.;
  • вершкове масло — 20 г.

Спосіб приготування

Дрібно нарізати бекон і цибулю, обсмажити до золотистого кольору. Нарізати картоплю тонкими кільцями.

картопляний гратен, простий рецепт та ідеальне поєднання
Картопля у воді. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Натерти пармезан і твердий сир на дрібній тертці. Змішати натертий сир, вершки, молоко та засмажку.

гратен, простий рецепт та ідеальне поєднання
Смажені шкварки. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Додати нарізану картоплю, посолити, поперчити, додати мускатний горіх і перемішати.

картопляний гратен, рецепт та ідеальне поєднання
Картопля та начинка. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Змастити форму вершковим маслом, викласти картоплю шарами, як показано на відео, або за бажанням.

картопляний гратен, простий рецепт
Фольга для запікання. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Накрити форму фольгою і запікати в розігрітій до 180 °С духовці 1 годину.

смачний картопляний гратен, простий рецепт
Готова страва. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

За 15 хвилин до закінчення приготування зняти фольгу і допекти до рум'яної скоринки.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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