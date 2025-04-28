Картофельный гратен простой рецепт и идеальное сочетание продуктов

Картофельный гратен. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Картофельный гратен поражает нежной текстурой и насыщенным вкусом, а приготовить это блюдо дома гораздо легче, чем кажется на первый взгляд.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Вам понадобится:

картофель — 1 кг;

бекон — 200 г;

лук — 1 шт.;

пармезан — 50 г;

твердый сыр — 70 г;

сливки — 200 мл;

молоко — 100 мл;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

мускатный орех — ½ ч. л.;

сливочное масло — 20 г.

Способ приготовления

Мелко нарезать бекон и лук, обжарить до золотистого цвета. Нарезать картофель тонкими кольцами.

Картофель в воде. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Натереть пармезан и твердый сыр на мелкой терке. Смешать натертый сыр, сливки, молоко и зажарку.

Жареные шкварки. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Добавить нарезанный картофель, посолить, поперчить, добавить мускатный орех и перемешать.

Картофель и начинка. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Смазать форму сливочным маслом, выложить картофель слоями, как показано на видео или по желанию.

Фольга для запекания. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Накрыть форму фольгой и запекать в разогретой до 180 °С духовке 1 час.

Готовое блюдо. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

За 15 минут до окончания приготовления снять фольгу и допечь до румяной корочки.

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