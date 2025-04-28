Картофельный гратен простой рецепт и идеальное сочетание продуктов

Картофельный гратен — простой рецепт и идеальное сочетание
Картофельный гратен поражает нежной текстурой и насыщенным вкусом, а приготовить это блюдо дома гораздо легче, чем кажется на первый взгляд.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- картофель — 1 кг;
- бекон — 200 г;
- лук — 1 шт.;
- пармезан — 50 г;
- твердый сыр — 70 г;
- сливки — 200 мл;
- молоко — 100 мл;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- мускатный орех — ½ ч. л.;
- сливочное масло — 20 г.
Способ приготовления
Мелко нарезать бекон и лук, обжарить до золотистого цвета. Нарезать картофель тонкими кольцами.
Натереть пармезан и твердый сыр на мелкой терке. Смешать натертый сыр, сливки, молоко и зажарку.
Добавить нарезанный картофель, посолить, поперчить, добавить мускатный орех и перемешать.
Смазать форму сливочным маслом, выложить картофель слоями, как показано на видео или по желанию.
Накрыть форму фольгой и запекать в разогретой до 180 °С духовке 1 час.
За 15 минут до окончания приготовления снять фольгу и допечь до румяной корочки.
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