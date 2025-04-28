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Картофельный гратен — простой рецепт и идеальное сочетание

28 апреля 2025 21:03
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Картофельный гратен простой рецепт и идеальное сочетание продуктов
Картофельный гратен. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Картофельный гратен поражает нежной текстурой и насыщенным вкусом, а приготовить это блюдо дома гораздо легче, чем кажется на первый взгляд.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • картофель — 1 кг;
  • бекон — 200 г;
  • лук — 1 шт.;
  • пармезан — 50 г;
  • твердый сыр — 70 г;
  • сливки — 200 мл;
  • молоко — 100 мл;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • мускатный орех — ½ ч. л.;
  • сливочное масло — 20 г.

Способ приготовления

Мелко нарезать бекон и лук, обжарить до золотистого цвета. Нарезать картофель тонкими кольцами.

картопляний гратен, простий рецепт та ідеальне поєднання
Картофель в воде. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Натереть пармезан и твердый сыр на мелкой терке. Смешать натертый сыр, сливки, молоко и зажарку.

гратен, простий рецепт та ідеальне поєднання
Жареные шкварки. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Добавить нарезанный картофель, посолить, поперчить, добавить мускатный орех и перемешать.

картопляний гратен, рецепт та ідеальне поєднання
Картофель и начинка. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Смазать форму сливочным маслом, выложить картофель слоями, как показано на видео или по желанию.

картопляний гратен, простий рецепт
Фольга для запекания. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Накрыть форму фольгой и запекать в разогретой до 180 °С духовке 1 час.

смачний картопляний гратен, простий рецепт
Готовое блюдо. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

За 15 минут до окончания приготовления снять фольгу и допечь до румяной корочки.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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