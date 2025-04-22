Одеські котлети — завжди вдалий рецепт з будь-якого фаршу

"Одеські" котлети — вдалий рецепт з будь-якого фаршу
Цей рецепт одеських котлет передається з покоління в покоління — і недарма. Вони виходять неймовірно соковитими, з хрусткою скоринкою та ніжною серединкою. Незалежно від того, який фарш ви оберете — свинячий, яловичий, курячий або змішаний — страва гарантовано буде смачною й апетитною.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- фарш — 1,5 кг;
- цибуля — 2 шт.;
- часник — 5–7 зубців;
- сухарі — приблизно 100 г;
- яйця — 2 шт.;
- сіль — до смаку;
- чорний перець — до смаку;
- олія — для смаження;
- вода — 150 мл (для тушкування).
Спосіб приготування
Нарізати хліб кубиками, підсушити в духовці до сухарів і подрібнити в крихту. Очистити цибулю та часник, подрібнити в блендері до стану пюре.
З’єднати фарш із сухарями, цибулею, часником, яйцями, сіллю та перцем. Ретельно вимішати до однорідності, кілька разів відбити фарш об миску, щоб зробити масу щільнішою.
Сформувати котлети бажаного розміру. Обсмажити на розігрітій олії з обох боків до рум’яної скоринки на сильному вогні.
Перекласти котлети в каструлю з товстим дном, влити 150 мл води, накрити кришкою та тушкувати на слабкому вогні близько 10 хвилин.
Подавати гарячими з гарніром або овочами.
Раніше ми писали про рецепт соковитих котлет з дитинства за рецептом бабусі.
Також радимо ознайомитися з ідеальним рецептом хрустких, але соковитих котлет.
Читайте Новини.LIVE!