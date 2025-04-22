Одеські котлети — завжди вдалий рецепт з будь-якого фаршу

"Одеські" котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт одеських котлет передається з покоління в покоління — і недарма. Вони виходять неймовірно соковитими, з хрусткою скоринкою та ніжною серединкою. Незалежно від того, який фарш ви оберете — свинячий, яловичий, курячий або змішаний — страва гарантовано буде смачною й апетитною.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

фарш — 1,5 кг;

цибуля — 2 шт.;

часник — 5–7 зубців;

сухарі — приблизно 100 г;

яйця — 2 шт.;

сіль — до смаку;

чорний перець — до смаку;

олія — для смаження;

вода — 150 мл (для тушкування).

Спосіб приготування

Нарізати хліб кубиками, підсушити в духовці до сухарів і подрібнити в крихту. Очистити цибулю та часник, подрібнити в блендері до стану пюре.

Фарш та сухарі. Фото: smachnenke.com.ua

З’єднати фарш із сухарями, цибулею, часником, яйцями, сіллю та перцем. Ретельно вимішати до однорідності, кілька разів відбити фарш об миску, щоб зробити масу щільнішою.

Фарш та спеції. Фото: smachnenke.com.ua

Сформувати котлети бажаного розміру. Обсмажити на розігрітій олії з обох боків до рум’яної скоринки на сильному вогні.

Приготування котлет. Фото: smachnenke.com.ua

Перекласти котлети в каструлю з товстим дном, влити 150 мл води, накрити кришкою та тушкувати на слабкому вогні близько 10 хвилин.

Смажені котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Подавати гарячими з гарніром або овочами.

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