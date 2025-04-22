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"Одеські" котлети — вдалий рецепт з будь-якого фаршу

22 квітня 2025 21:03
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Одеські котлети — завжди вдалий рецепт з будь-якого фаршу
"Одеські" котлети. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей рецепт одеських котлет передається з покоління в покоління — і недарма. Вони виходять неймовірно соковитими, з хрусткою скоринкою та ніжною серединкою. Незалежно від того, який фарш ви оберете — свинячий, яловичий, курячий або змішаний — страва гарантовано буде смачною й апетитною.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • фарш — 1,5 кг;
  • цибуля — 2 шт.;
  • часник — 5–7 зубців;
  • сухарі — приблизно 100 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — до смаку;
  • чорний перець — до смаку;
  • олія — для смаження;
  • вода — 150 мл (для тушкування).

Спосіб приготування

Нарізати хліб кубиками, підсушити в духовці до сухарів і подрібнити в крихту. Очистити цибулю та часник, подрібнити в блендері до стану пюре.

Одеські котлети, вдалий рецепт з будь-якого фаршу
Фарш та сухарі. Фото: smachnenke.com.ua

З’єднати фарш із сухарями, цибулею, часником, яйцями, сіллю та перцем. Ретельно вимішати до однорідності, кілька разів відбити фарш об миску, щоб зробити масу щільнішою.

вдалий рецепт котлет з будь-якого фаршу
Фарш та спеції. Фото: smachnenke.com.ua

Сформувати котлети бажаного розміру. Обсмажити на розігрітій олії з обох боків до рум’яної скоринки на сильному вогні.

вдалий рецепт одеський котлет з будь-якого фаршу
Приготування котлет. Фото: smachnenke.com.ua

Перекласти котлети в каструлю з товстим дном, влити 150 мл води, накрити кришкою та тушкувати на слабкому вогні близько 10 хвилин.

вдалий рецепт одеський котлет
Смажені котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Подавати гарячими з гарніром або овочами.

Раніше ми писали про рецепт соковитих котлет з дитинства за рецептом бабусі.

Також радимо ознайомитися з ідеальним рецептом хрустких, але соковитих котлет.

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21:04 Допомога США — Зеленський зробив заяву щодо нової підтримки

20:51 Графіки відключень в Одесі — чи одесити будуть завтра зі світлом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:32 У Херсоні пролунали вибухи

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