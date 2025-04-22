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"Одесские" котлеты — удачный рецепт из любого фарша

22 апреля 2025 21:03
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Одесские котлеты — всегда удачный рецепт из любого фарша
"Одесские" котлеты. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот рецепт одесских котлет передается из поколения в поколение — и не зря. Они получаются невероятно сочными, с хрустящей корочкой и нежной серединкой. Независимо от того, какой фарш вы выберете — свиной, говяжий, куриный или смешанный — блюдо гарантированно будет вкусным и аппетитным.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • фарш — 1,5 кг;
  • лук — 2 шт.;
  • чеснок — 5-7 зубцов;
  • сухари — примерно 100 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу;
  • масло — для жарки;
  • вода — 150 мл (для тушения).

Способ приготовления

Нарезать хлеб кубиками, подсушить в духовке до сухарей и измельчить в крошку. Очистить лук и чеснок, измельчить в блендере до состояния пюре.

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Фарш и сухари. Фото: smachnenke.com.ua

Соединить фарш с сухарями, луком, чесноком, яйцами, солью и перцем. Тщательно вымешать до однородности, несколько раз отбить фарш о миску, чтобы сделать массу более плотной.

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Фарш и специи. Фото: smachnenke.com.ua

Сформировать котлеты желаемого размера. Обжарить на разогретом масле с обеих сторон до румяной корочки на сильном огне.

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Приготовление котлет. Фото: smachnenke.com.ua

Переложить котлеты в кастрюлю с толстым дном, влить 150 мл воды, накрыть крышкой и тушить на слабом огне около 10 минут.

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Жареные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Подавать горячими с гарниром или овощами.

Ранее мы писали о рецепте сочных котлет из детства по рецепту бабушки.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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