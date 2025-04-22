Одесские котлеты — всегда удачный рецепт из любого фарша

"Одесские" котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт одесских котлет передается из поколения в поколение — и не зря. Они получаются невероятно сочными, с хрустящей корочкой и нежной серединкой. Независимо от того, какой фарш вы выберете — свиной, говяжий, куриный или смешанный — блюдо гарантированно будет вкусным и аппетитным.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

фарш — 1,5 кг;

лук — 2 шт.;

чеснок — 5-7 зубцов;

сухари — примерно 100 г;

яйца — 2 шт.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

масло — для жарки;

вода — 150 мл (для тушения).

Способ приготовления

Нарезать хлеб кубиками, подсушить в духовке до сухарей и измельчить в крошку. Очистить лук и чеснок, измельчить в блендере до состояния пюре.

Фарш и сухари. Фото: smachnenke.com.ua

Соединить фарш с сухарями, луком, чесноком, яйцами, солью и перцем. Тщательно вымешать до однородности, несколько раз отбить фарш о миску, чтобы сделать массу более плотной.

Фарш и специи. Фото: smachnenke.com.ua

Сформировать котлеты желаемого размера. Обжарить на разогретом масле с обеих сторон до румяной корочки на сильном огне.

Приготовление котлет. Фото: smachnenke.com.ua

Переложить котлеты в кастрюлю с толстым дном, влить 150 мл воды, накрыть крышкой и тушить на слабом огне около 10 минут.

Жареные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Подавать горячими с гарниром или овощами.

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