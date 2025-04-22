Одесские котлеты — всегда удачный рецепт из любого фарша

"Одесские" котлеты — удачный рецепт из любого фарша
Этот рецепт одесских котлет передается из поколения в поколение — и не зря. Они получаются невероятно сочными, с хрустящей корочкой и нежной серединкой. Независимо от того, какой фарш вы выберете — свиной, говяжий, куриный или смешанный — блюдо гарантированно будет вкусным и аппетитным.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- фарш — 1,5 кг;
- лук — 2 шт.;
- чеснок — 5-7 зубцов;
- сухари — примерно 100 г;
- яйца — 2 шт.;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу;
- масло — для жарки;
- вода — 150 мл (для тушения).
Способ приготовления
Нарезать хлеб кубиками, подсушить в духовке до сухарей и измельчить в крошку. Очистить лук и чеснок, измельчить в блендере до состояния пюре.
Соединить фарш с сухарями, луком, чесноком, яйцами, солью и перцем. Тщательно вымешать до однородности, несколько раз отбить фарш о миску, чтобы сделать массу более плотной.
Сформировать котлеты желаемого размера. Обжарить на разогретом масле с обеих сторон до румяной корочки на сильном огне.
Переложить котлеты в кастрюлю с толстым дном, влить 150 мл воды, накрыть крышкой и тушить на слабом огне около 10 минут.
Подавать горячими с гарниром или овощами.
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