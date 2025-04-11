Котлети Ресторанні за 15 хвилин — смачно, просто і без метушні

Котлети "Ресторанні". Фото: gospodynka.com.ua

Ці котлети справді нагадують ресторанну страву — ніжне картопляне пюре, тягучий сир і шматочки шинки в хрумкій паніровці. Готуються дуже швидко, а смакують так, що зникають зі столу миттєво. Ідеальний варіант для ситної вечері без зайвих зусиль.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

картопля — 800 г;

твердий сир — 180 г;

сіль, чорний перець — на смак;

петрушка — жменя;

варена шинка — 100 г;

сир пластинками — 100 г.

Для панірування:

яйця — 3 шт.;

панірувальні сухарі — 100 г;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Очистити картоплю, нарізати шматочками й відварити у підсоленій воді до м’якості. Злити воду та розім’яти картоплю в пюре. Додати натертий твердий сир, посолити, поперчити й добре перемішати.

Терта картопля. Фото: gospodynka.com.ua

Додати дрібно нарізану петрушку й ще раз перемішати масу до однорідності.

Картопляне пюре. Фото: gospodynka.com.ua

Змоченими руками сформувати з картопляної маси коржики.

Шинка та сир. Фото: gospodynka.com.ua

У центр кожного покласти трохи нарізаної шинки та шматочок сиру. Зліпити краї й сформувати пиріжки.

Котлети у паніровці. Фото: gospodynka.com.ua

Обкачати кожен пиріжок спочатку у збитих яйцях, потім — у панірувальних сухарях.

Смажені котлети. Фото: gospodynka.com.ua

Обсмажити у добре розігрітій олії з обох боків до золотистої скоринки. Викласти на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир.

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