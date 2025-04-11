Котлети Ресторанні за 15 хвилин — смачно, просто і без метушні

Котлети "Ресторанні" за 15 хвилин — ідеальний рецепт до вечері
Ці котлети справді нагадують ресторанну страву — ніжне картопляне пюре, тягучий сир і шматочки шинки в хрумкій паніровці. Готуються дуже швидко, а смакують так, що зникають зі столу миттєво. Ідеальний варіант для ситної вечері без зайвих зусиль.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- картопля — 800 г;
- твердий сир — 180 г;
- сіль, чорний перець — на смак;
- петрушка — жменя;
- варена шинка — 100 г;
- сир пластинками — 100 г.
Для панірування:
- яйця — 3 шт.;
- панірувальні сухарі — 100 г;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Очистити картоплю, нарізати шматочками й відварити у підсоленій воді до м’якості. Злити воду та розім’яти картоплю в пюре. Додати натертий твердий сир, посолити, поперчити й добре перемішати.
Додати дрібно нарізану петрушку й ще раз перемішати масу до однорідності.
Змоченими руками сформувати з картопляної маси коржики.
У центр кожного покласти трохи нарізаної шинки та шматочок сиру. Зліпити краї й сформувати пиріжки.
Обкачати кожен пиріжок спочатку у збитих яйцях, потім — у панірувальних сухарях.
Обсмажити у добре розігрітій олії з обох боків до золотистої скоринки. Викласти на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир.
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