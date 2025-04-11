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Котлеты "Ресторанные" за 15 минут — идеальный рецепт к ужину

11 апреля 2025 21:02
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Котлеты Ресторанные за 15 минут — вкусно, просто и без суеты
Котлеты "Ресторанные". Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Эти котлеты действительно напоминают ресторанное блюдо — нежное картофельное пюре, тягучий сыр и кусочки ветчины в хрустящей панировке. Готовятся очень быстро, а на вкус так, что исчезают со стола мгновенно. Идеальный вариант для сытного ужина без лишних усилий.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • картофель — 800 г;
  • твердый сыр —180 г;
  • соль, черный перец — по вкусу;
  • петрушка — горсть;
  • вареная ветчина — 100 г;
  • сыр пластинками — 100 г.

Для панировки:

  • яйца — 3 шт.;
  • панировочные сухари — 100 г;
  • растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Очистить картофель, нарезать кусочками и отварить в подсоленной воде до мягкости. Слить воду и размять картофель в пюре. Добавить натертый твердый сыр, посолить, поперчить и хорошо перемешать.

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Тертый картофель. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить мелко нарезанную петрушку и еще раз перемешать массу до однородности.

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Картофельное пюре. Фото: gospodynka.com.ua

Смоченными руками сформировать из картофельной массы лепешки.

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Ветчина и сыр. Фото: gospodynka.com.ua

В центр каждой положить немного нарезанной ветчины и кусочек сыра. Слепить края и сформировать пирожки.

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Котлеты в панировке. Фото: gospodynka.com.ua

Обвалять каждый пирожок сначала во взбитых яйцах, затем в панировочных сухарях.

котлети за 15 хвилин рецепт
Жареные котлеты Фото: gospodynka.com.ua

Обжарить в хорошо разогретом масле с обеих сторон до золотистой корочки. Выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Ранее мы писали о рецепте сочных котлет из детства по рецепту бабушки.

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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20:56 Придет ли долгожданное потепление — прогноз погоды на выходные

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