Котлеты Ресторанные за 15 минут — вкусно, просто и без суеты

Котлеты "Ресторанные" за 15 минут — идеальный рецепт к ужину
Эти котлеты действительно напоминают ресторанное блюдо — нежное картофельное пюре, тягучий сыр и кусочки ветчины в хрустящей панировке. Готовятся очень быстро, а на вкус так, что исчезают со стола мгновенно. Идеальный вариант для сытного ужина без лишних усилий.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- картофель — 800 г;
- твердый сыр —180 г;
- соль, черный перец — по вкусу;
- петрушка — горсть;
- вареная ветчина — 100 г;
- сыр пластинками — 100 г.
Для панировки:
- яйца — 3 шт.;
- панировочные сухари — 100 г;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
Очистить картофель, нарезать кусочками и отварить в подсоленной воде до мягкости. Слить воду и размять картофель в пюре. Добавить натертый твердый сыр, посолить, поперчить и хорошо перемешать.
Добавить мелко нарезанную петрушку и еще раз перемешать массу до однородности.
Смоченными руками сформировать из картофельной массы лепешки.
В центр каждой положить немного нарезанной ветчины и кусочек сыра. Слепить края и сформировать пирожки.
Обвалять каждый пирожок сначала во взбитых яйцах, затем в панировочных сухарях.
Обжарить в хорошо разогретом масле с обеих сторон до золотистой корочки. Выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.
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