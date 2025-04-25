Курячі котлети за 15 хвилин — рецепт від переможниці МастерШеф

Курячі котлети за 15 хвилин за рецептом переможниці Мастер Шеф
Ці соковиті курячі котлети готуються всього за 15 хвилин, без зайвого жиру та смаження. Переможниця МастерШеф Ліза Глінська ділиться своїм простим і корисним рецептом для щоденного меню.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- телятина або куряче філе – 500 г;
- кабачок – 300 г;
- броколі – 300 г;
- цибуля – 1 велика або 2 маленькі;
- яйце – 1 шт.;
- сіль – за смаком.
Спосіб приготування
Натерти кабачок на терці, добре відтиснути сік. Броколі відварити у киплячій воді протягом 2 хвилин. Цибулю нарізати довільно.
Перемолоти телятину або курятину разом з овочами у м’ясорубці.
Додати яйце та сіль, ретельно перемішати масу.
Сформувати котлети, викласти на деко з пергаментом і запікати в духовці за температури 180 °C протягом 20–25 хвилин.
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