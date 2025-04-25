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Курячі котлети за 15 хвилин за рецептом переможниці Мастер Шеф

25 квітня 2025 21:03
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Курячі котлети за 15 хвилин — рецепт від переможниці МастерШеф
Курячі котлети. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Ці соковиті курячі котлети готуються всього за 15 хвилин, без зайвого жиру та смаження. Переможниця МастерШеф Ліза Глінська ділиться своїм простим і корисним рецептом для щоденного меню.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya

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Вам знадобиться:

  • телятина або куряче філе – 500 г;
  • кабачок – 300 г;
  • броколі – 300 г;
  • цибуля – 1 велика або 2 маленькі;
  • яйце – 1 шт.;
  • сіль – за смаком.

Спосіб приготування

Натерти кабачок на терці, добре відтиснути сік. Броколі відварити у киплячій воді протягом 2 хвилин. Цибулю нарізати довільно.

курячі котлети за 15 хвилин за рецептом переможниці Мастер Шеф
Інгредієнти для котлет. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Перемолоти телятину або курятину разом з овочами у м’ясорубці.

курячі котлети за 15 хвилин
Приготування фарша. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додати яйце та сіль, ретельно перемішати масу.

корисні курячі котлети за 15 хвилин
Котлети на деко. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Сформувати котлети, викласти на деко з пергаментом і запікати в духовці за температури 180 °C протягом 20–25 хвилин.

соковиті курячі котлети за 15 хвилин
Готові котлети. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Пропонуємо вам добірку вдалих рецептів котлет 

Корисні котлети за 15 хвилин за рецептом переможниці Мастер Шеф Лізи Глінської. 

Ніхто не вірить, що ці котлети з двох інгредієнтів — рецепт. 

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