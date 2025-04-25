Курячі котлети за 15 хвилин — рецепт від переможниці МастерШеф

Курячі котлети. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Ці соковиті курячі котлети готуються всього за 15 хвилин, без зайвого жиру та смаження. Переможниця МастерШеф Ліза Глінська ділиться своїм простим і корисним рецептом для щоденного меню.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

телятина або куряче філе – 500 г;

кабачок – 300 г;

броколі – 300 г;

цибуля – 1 велика або 2 маленькі;

яйце – 1 шт.;

сіль – за смаком.

Спосіб приготування

Натерти кабачок на терці, добре відтиснути сік. Броколі відварити у киплячій воді протягом 2 хвилин. Цибулю нарізати довільно.

Інгредієнти для котлет. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Перемолоти телятину або курятину разом з овочами у м’ясорубці.

Приготування фарша. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додати яйце та сіль, ретельно перемішати масу.

Котлети на деко. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Сформувати котлети, викласти на деко з пергаментом і запікати в духовці за температури 180 °C протягом 20–25 хвилин.

Готові котлети. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Пропонуємо вам добірку вдалих рецептів котлет

Корисні котлети за 15 хвилин за рецептом переможниці Мастер Шеф Лізи Глінської.

Ніхто не вірить, що ці котлети з двох інгредієнтів — рецепт.

Одеські котлети — вдалий рецепт з будь-якого фаршу.