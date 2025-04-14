Дуже смачні рубані котлети без м’ясорубки — простий рецепт за 15 хвилин

Дуже смачні рубані котлети без м'ясорубки — рецепт за 15 хвилин
Ці рубані котлети з курячого філе готуються без м’ясорубки, легко та швидко. Усього 15 хвилин — і на столі ароматна, соковита страва, яка пасуватиме до будь-якого гарніру.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 500 г;
- цибуля — 1 шт.;
- яйце — 1 шт.;
- борошно — 1 ст. л.;
- сіль, чорний мелений перець — на смак.
Спосіб приготування
Нарізати куряче філе та очищену цибулю дрібними кубиками.
Додати яйце, борошно, сіль та чорний перець. Перемішати до однорідності.
Сформувати котлети вологими руками. Обсмажити на розігрітій сковороді по 3-4 хвилини з кожного боку до рум'яної скоринки.
Подавати гарячими із улюбленим гарніром.
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