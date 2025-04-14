Дуже смачні рубані котлети без м’ясорубки — простий рецепт за 15 хвилин

Рубані котлети. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Ці рубані котлети з курячого філе готуються без м’ясорубки, легко та швидко. Усього 15 хвилин — і на столі ароматна, соковита страва, яка пасуватиме до будь-якого гарніру.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

куряче філе — 500 г;

цибуля — 1 шт.;

яйце — 1 шт.;

борошно — 1 ст. л.;

сіль, чорний мелений перець — на смак.

Спосіб приготування

Нарізати куряче філе та очищену цибулю дрібними кубиками.

Куряче філе. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Додати яйце, борошно, сіль та чорний перець. Перемішати до однорідності.

Приготування фарша. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Сформувати котлети вологими руками. Обсмажити на розігрітій сковороді по 3-4 хвилини з кожного боку до рум'яної скоринки.

Смажені котлети. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Подавати гарячими із улюбленим гарніром.



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