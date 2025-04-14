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Дуже смачні рубані котлети без м'ясорубки — рецепт за 15 хвилин

14 квітня 2025 20:37
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Дуже смачні рубані котлети без м’ясорубки — простий рецепт за 15 хвилин
Рубані котлети. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Ці рубані котлети з курячого філе готуються без м’ясорубки, легко та швидко. Усього 15 хвилин — і на столі ароматна, соковита страва, яка пасуватиме до будь-якого гарніру.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • куряче філе — 500 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • яйце — 1 шт.;
  • борошно — 1 ст. л.;
  • сіль, чорний мелений перець — на смак.

Спосіб приготування

Нарізати куряче філе та очищену цибулю дрібними кубиками.

дуже смачні рубані котлети без м'ясорубки, рецепт за 15 хвилин
Куряче філе. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Додати яйце, борошно, сіль та чорний перець. Перемішати до однорідності.

дуже смачні рубані котлети без м'ясорубки
Приготування фарша. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Сформувати котлети вологими руками. Обсмажити на розігрітій сковороді по 3-4 хвилини з кожного боку до рум'яної скоринки.

смачні рубані котлети без м'ясорубки
Смажені котлети. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Подавати гарячими із улюбленим гарніром.

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