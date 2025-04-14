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Очень вкусные рубленые котлеты без мясорубки — рецепт за 15 минут

14 апреля 2025 20:37
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Очень вкусные рубленые котлеты без мясорубки — простой рецепт за 15 минут
Рубленые котлеты. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Эти рубленые котлеты из куриного филе готовятся без мясорубки, легко и быстро. Всего 15 минут — и на столе ароматное, сочное блюдо, которое подойдет к любому гарниру.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

  • куриное филе — 500 г;
  • лук — 1 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 1 ст. л.;
  • соль, черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления

Нарезать куриное филе и очищенный лук мелкими кубиками.

дуже смачні рубані котлети без м'ясорубки, рецепт за 15 хвилин
Куриное филе. фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Добавить яйцо, муку, соль и черный перец. Перемешать до однородности.

дуже смачні рубані котлети без м'ясорубки
Приготовление фарша. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Сформировать котлеты влажными руками. Обжарить на разогретой сковороде по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

смачні рубані котлети без м'ясорубки
Жареные котлеты. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Подавать горячими с любимым гарниром.

Ранее мы писали о рецепте сочных котлет из детства по рецепту бабушки.

Также советуем ознакомиться с идеальным рецептом хрустящих, но сочных котлет.

Ужин рецепты курица котлеты мясной фарш
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