Очень вкусные рубленые котлеты без мясорубки — простой рецепт за 15 минут

Очень вкусные рубленые котлеты без мясорубки — рецепт за 15 минут
Эти рубленые котлеты из куриного филе готовятся без мясорубки, легко и быстро. Всего 15 минут — и на столе ароматное, сочное блюдо, которое подойдет к любому гарниру.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- куриное филе — 500 г;
- лук — 1 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 1 ст. л.;
- соль, черный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
Нарезать куриное филе и очищенный лук мелкими кубиками.
Добавить яйцо, муку, соль и черный перец. Перемешать до однородности.
Сформировать котлеты влажными руками. Обжарить на разогретой сковороде по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
Подавать горячими с любимым гарниром.
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