Куриные котлеты за 15 минут — рецепт от победительницы МастерШеф

Куриные котлеты из курицы. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Эти сочные куриные котлеты готовятся всего за 15 минут, без лишнего жира и жарки. Победительница МастерШеф Лиза Глинская делится своим простым и полезным рецептом для ежедневного меню.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

телятина или куриное филе — 500 г;

кабачок — 300 г;

брокколи — 300 г;

лук— 1 большой или 2 маленьких;

яйцо — 1 шт.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Натереть кабачок на терке, хорошо отжать сок. Брокколи отварить в кипящей воде в течение 2 минут. Лук нарезать произвольно.

Ингредиенты для котлет. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Перемолоть телятину или курятину вместе с овощами в мясорубке.

Приготовление фарша. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавить яйцо и соль, тщательно перемешать массу.

Котлеты на противне. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Сформировать котлеты, выложить на противень с пергаментом и запекать в духовке при температуре 180 °C в течение 20-25 минут.

Готовые котлеты. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

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