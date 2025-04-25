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Куриные котлеты за 15 минут по рецепту победительницы Мастер Шеф

25 апреля 2025 21:03
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Куриные котлеты за 15 минут — рецепт от победительницы МастерШеф
Куриные котлеты из курицы. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Эти сочные куриные котлеты готовятся всего за 15 минут, без лишнего жира и жарки. Победительница МастерШеф Лиза Глинская делится своим простым и полезным рецептом для ежедневного меню.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

  • телятина или куриное филе — 500 г;
  • кабачок — 300 г;
  • брокколи — 300 г;
  • лук— 1 большой или 2 маленьких;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления

Натереть кабачок на терке, хорошо отжать сок. Брокколи отварить в кипящей воде в течение 2 минут. Лук нарезать произвольно.

курячі котлети за 15 хвилин за рецептом переможниці Мастер Шеф
Ингредиенты для котлет. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Перемолоть телятину или курятину вместе с овощами в мясорубке.

курячі котлети за 15 хвилин
Приготовление фарша. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавить яйцо и соль, тщательно перемешать массу.

корисні курячі котлети за 15 хвилин
Котлеты на противне. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Сформировать котлеты, выложить на противень с пергаментом и запекать в духовке при температуре 180 °C в течение 20-25 минут.

соковиті курячі котлети за 15 хвилин
Готовые котлеты. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

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Полезные котлеты за 15 минут по рецепту победительницы Мастер Шеф Лизы Глинской.

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