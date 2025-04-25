Куриные котлеты за 15 минут — рецепт от победительницы МастерШеф

Куриные котлеты за 15 минут по рецепту победительницы Мастер Шеф
Эти сочные куриные котлеты готовятся всего за 15 минут, без лишнего жира и жарки. Победительница МастерШеф Лиза Глинская делится своим простым и полезным рецептом для ежедневного меню.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- телятина или куриное филе — 500 г;
- кабачок — 300 г;
- брокколи — 300 г;
- лук— 1 большой или 2 маленьких;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
Натереть кабачок на терке, хорошо отжать сок. Брокколи отварить в кипящей воде в течение 2 минут. Лук нарезать произвольно.
Перемолоть телятину или курятину вместе с овощами в мясорубке.
Добавить яйцо и соль, тщательно перемешать массу.
Сформировать котлеты, выложить на противень с пергаментом и запекать в духовке при температуре 180 °C в течение 20-25 минут.
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