Какой картофель лучше покупать - белый, желтый или красный — ответ экспертов

Картофель. Фото: Freepik

Желтый, белый и красный — каждая разновидность картофеля имеет свои преимущества. Одни сорта идеально подходят для пюре, другие — для жарки или длительного хранения. Цвет влияет не только на внешний вид, но и является признаком питательных свойств.

Новини.LIVE рассказывает, какие сорта советуют выбирать эксперты и для чего.

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Цвета картофеля — в чем разница и какой выбрать

В мире существует более 4000 сортов картофеля и около 200 диких видов. Оттенки — от белого до фиолетового - свидетельствуют о разном содержании крахмала, каротина или антоцианов. Среди самых распространенных — белый, желтый и красный. Желтый обычно считают самым вкусным, красный — самым полезным, а белый — универсальным.

Белый картофель имеет высокое содержание крахмала. Он прекрасно подходит для пюре, крем-супов и запеканок. Желтый — богат каротином, имеет приятный сладковатый вкус и хорошо разваривается, благодаря чему из него легко приготовить нежное пюре. Красный или розовый картофель содержит меньше крахмала, но богат антоцианами. Он сохраняет форму после варки и идеален для жарки.

Различные сорта картофеля. Фото: Freepik

Что касается пользы, то красные и фиолетовые сорта содержат антоцианы — антиоксиданты, которые наиболее активны в сыром виде. Во время термической обработки их влияние уменьшается, поэтому по пользе после приготовления все цвета практически уравниваются.

Для пюре и варки лучше всего выбирать белые и желтые сорта. Для жарки и запекания — красные, розовые или фиолетовые, которые не развариваются. Хранение же больше зависит от сорта и кожуры, чем от цвета. Дольше всего лежат среднеспелые и поздние сорта с плотной и гладкой кожурой — при правильных условиях они могут храниться на 95% и дольше.

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