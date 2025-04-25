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Смажена картопля буде з рум'яною скоринкою — додайте 1 інгредієнт

25 квітня 2025 21:35
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Що додати до картоплі для хрумкої скоринки — лайфхак
Смажена картопля. Фото: Freepik
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Усі полюбляють хрумку ззовні та м'яку всередині смажену картоплю, але не всі знають, як правильно її приготувати. Існує одна невелика хитрість, яка зробить вашу страву ідеальною.

Про це пише ресурс rivnepost.

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Як посмажити картоплю з хрумкою скоринкою

Щоб смажена картопля мала апетитну золотисту скоринку та залишалася м'якою всередині, достатньо додати один простий інгредієнт — борошно. Завдяки ньому скоринка формується майже миттєво, а шматочки зберігають форму під час приготування.

Для найкращого результату перед смаженням нарізану картоплю слід добре просушити паперовим або звичайним рушником, щоб прибрати зайву вологу. Після чого додати столову ложку борошна і добре перемішати, щоб воно рівномірно покрило кожен шматочок. На цьому етапі також варто додати улюблені спеції.

Смажити картоплю можна звичним способом, а ось солити страву краще наприкінці приготування. Інакше картопля пустить сік, який зруйнує ту саму бажану скоринку.

Раніше ми розповідали, як приготувати жорстке м'ясо, щоб воно тануло в роті.

Окрім того, дізнайтеся, що обов'язково треба додати у воду до пельменів, щоб вони були в рази смачніші.

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Приготування картопля рецепт дієві лайфхаки корисні поради
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