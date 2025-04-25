Що додати до картоплі для хрумкої скоринки — лайфхак

Смажена картопля. Фото: Freepik

Усі полюбляють хрумку ззовні та м'яку всередині смажену картоплю, але не всі знають, як правильно її приготувати. Існує одна невелика хитрість, яка зробить вашу страву ідеальною.

Про це пише ресурс rivnepost.

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Щоб смажена картопля мала апетитну золотисту скоринку та залишалася м'якою всередині, достатньо додати один простий інгредієнт — борошно. Завдяки ньому скоринка формується майже миттєво, а шматочки зберігають форму під час приготування.

Для найкращого результату перед смаженням нарізану картоплю слід добре просушити паперовим або звичайним рушником, щоб прибрати зайву вологу. Після чого додати столову ложку борошна і добре перемішати, щоб воно рівномірно покрило кожен шматочок. На цьому етапі також варто додати улюблені спеції.

Смажити картоплю можна звичним способом, а ось солити страву краще наприкінці приготування. Інакше картопля пустить сік, який зруйнує ту саму бажану скоринку.

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