Котлети по-селянськи на смаженій картоплі — рецепт бабусі, який не підводить

Котлети по-селянськи. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт котлет по-селянськи на смаженій картоплі — справжній гастрономічний спогад з дитинства, коли вся родина збиралася за одним столом. Соковиті котлети з простих інгредієнтів, обсмажені до золотистої скоринки, подаються на ніжній рум’яній картоплі з цибулею — саме так готувала моя бабуся. Страва виходить ситною, ароматною та напрочуд домашньою.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

картопля — за смаком;

цибуля — за смаком;

сіль, перець — за смаком;

олія — для обсмажування.

Для котлет:

м’ясо підморожене — за смаком;

картопля — за смаком;

цибуля — за смаком;

часник — за смаком;

хліб — замочений у воді;

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком;

перець червоний гострий — за смаком;

аджика — за смаком;

яйце — 1 шт.;

олія — для обсмажування.

Спосіб приготування

Перекрутити через м’ясорубку підморожене м’ясо разом із картоплею, цибулею та часником. Віджати замочений хліб і додати до фаршу. Додати яйце та спеції. Добре перемішати фарш, відбиваючи його руками. Сформувати котлети.

Смажена картопля. Фото: gospodynka.com.ua

На сковороді розігріти олію, обсмажити котлети на сильному вогні до рум’яної скоринки, потім накрити кришкою, зменшити вогонь і тушкувати до готовності.

Смажена картопля та котлети. Фото: gospodynka.com.ua

Картоплю нарізати пластинками, обсмажити на іншій сковороді з олією. Додати нарізану півкільцями цибулю. Після зарум’янення картоплі й цибулі посолити, поперчити, накрити кришкою.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Перевернути картоплю, викласти на неї готові котлети. Зменшити вогонь до мінімуму, накрити кришкою й тушкувати ще 5–7 хвилин.

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