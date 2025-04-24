Котлети по-селянськи на смаженій картоплі — рецепт бабусі, який не підводить

Котлети по-селянськи за рецептом бабусі на смаженій картоплі
Цей рецепт котлет по-селянськи на смаженій картоплі — справжній гастрономічний спогад з дитинства, коли вся родина збиралася за одним столом. Соковиті котлети з простих інгредієнтів, обсмажені до золотистої скоринки, подаються на ніжній рум’яній картоплі з цибулею — саме так готувала моя бабуся. Страва виходить ситною, ароматною та напрочуд домашньою.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- картопля — за смаком;
- цибуля — за смаком;
- сіль, перець — за смаком;
- олія — для обсмажування.
Для котлет:
- м’ясо підморожене — за смаком;
- картопля — за смаком;
- цибуля — за смаком;
- часник — за смаком;
- хліб — замочений у воді;
- сіль — за смаком;
- перець чорний мелений — за смаком;
- перець червоний гострий — за смаком;
- аджика — за смаком;
- яйце — 1 шт.;
- олія — для обсмажування.
Спосіб приготування
Перекрутити через м’ясорубку підморожене м’ясо разом із картоплею, цибулею та часником. Віджати замочений хліб і додати до фаршу. Додати яйце та спеції. Добре перемішати фарш, відбиваючи його руками. Сформувати котлети.
На сковороді розігріти олію, обсмажити котлети на сильному вогні до рум’яної скоринки, потім накрити кришкою, зменшити вогонь і тушкувати до готовності.
Картоплю нарізати пластинками, обсмажити на іншій сковороді з олією. Додати нарізану півкільцями цибулю. Після зарум’янення картоплі й цибулі посолити, поперчити, накрити кришкою.
Перевернути картоплю, викласти на неї готові котлети. Зменшити вогонь до мінімуму, накрити кришкою й тушкувати ще 5–7 хвилин.
Пропонуємо вам добірку рецептів для смачної вечері
Найсмачніший рецепт курки по-французьки — завжди виходить соковитою.
Ресторанна вечеря з простих продуктів — апетитний картопляний торт з начинкою.
Швидка запіканка "Мрія" з кабачків, яка підкорить усіх членів родини.
Дуже смачні деруни по-закарпатськи — цей рецепт потрібен усім.
Читайте Новини.LIVE!