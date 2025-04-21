Смачна та швидка вечеря з простих продуктів — запечена картопля з начинкою

Вечеря з простих продуктів — запечена картопля з начинкою
Ця запечена картопля з м’ясом, грибами та сиром — справжня знахідка для тих, хто хоче швидко приготувати ситну вечерю з мінімуму інгредієнтів. Усе просто: начинка, картопля, духовка — і страва готова.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Kateryna Tarasenko.
Вам знадобиться:
- картопля — 5–6 шт.;
- олія — 2 ст. л.;
- цибуля — 1 шт.;
- фарш — 200 г;
- гриби — 150 г;
- сіль, перець — до смаку;
- вода — 100 мл;
- сир твердий — 200 г.
Спосіб приготування
Очистити картоплю, зварити в мундирі до готовності, дати трохи охолонути.
Тим часом приготувати начинку: на сковороді розігріти олію, обсмажити нарізану цибулю до прозорості. Додати фарш і смажити до зміни кольору.
Потім додати нарізані гриби, сіль, перець і влити воду. Тушкувати все разом 10–12 хвилин на середньому вогні до готовності начинки.
Зварену картоплю розім’яти виделкою (можна не повністю, а лише злегка сплюснути), викласти у форму для запікання. На кожну картоплину викласти трохи м’ясно-грибної начинки. Посипати тертим сиром. Запікати в розігрітій до 250 °С духовці приблизно 7 хвилин — до золотистої сирної скоринки.
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