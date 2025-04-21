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Вечеря з простих продуктів — запечена картопля з начинкою

21 квітня 2025 20:30
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Смачна та швидка вечеря з простих продуктів — запечена картопля з начинкою
Запечена картопля з начинкою. Фото: скриншот YouTube @KaterynaTarasenko
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Ця запечена картопля з м’ясом, грибами та сиром — справжня знахідка для тих, хто хоче швидко приготувати ситну вечерю з мінімуму інгредієнтів. Усе просто: начинка, картопля, духовка — і страва готова. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Kateryna Tarasenko

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Вам знадобиться: 

  • картопля — 5–6 шт.;
  • олія — 2 ст. л.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • фарш — 200 г;
  • гриби — 150 г;
  • сіль, перець — до смаку;
  • вода — 100 мл;
  • сир твердий — 200 г.

Спосіб приготування

Очистити картоплю, зварити в мундирі до готовності, дати трохи охолонути.

смачна вечеря з простих продуктів, запечена картопля з начинкою
Приготування начинки. Фото: скриншот YouTube @KaterynaTarasenko

Тим часом приготувати начинку: на сковороді розігріти олію, обсмажити нарізану цибулю до прозорості. Додати фарш і смажити до зміни кольору.

вечеря з простих продуктів, запечена картопля з начинкою
Варена картопля. Фото: скриншот YouTube @KaterynaTarasenko

Потім додати нарізані гриби, сіль, перець і влити воду. Тушкувати все разом 10–12 хвилин на середньому вогні до готовності начинки.

вечеря з простих продуктів, запечена картопля
Запечена картопля. Фото: скриншот YouTube @KaterynaTarasenko

Зварену картоплю розім’яти виделкою (можна не повністю, а лише злегка сплюснути), викласти у форму для запікання. На кожну картоплину викласти трохи м’ясно-грибної начинки. Посипати тертим сиром. Запікати в розігрітій до 250 °С духовці приблизно 7 хвилин — до золотистої сирної скоринки.

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20:57 Южаніна озвучила основну проблему мобілізації в Україні

20:51 Можливі обмеження — графіки відключень світла в Одесі завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:27 Стало відомо, скільки дітей навчаються у підземних школах Харкова

20:17 Таємна дипломатія США і РФ — чи є місце для України

20:08 Власники квартир у Чернівцях встановили нові ціни — яка вартість

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