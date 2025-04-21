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Ужин из простых продуктов — запеченный картофель с начинкой

21 апреля 2025 20:30
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Вкусный и быстрый ужин из простых продуктов — запеченный картофель с начинкой
Запеченный картофель с начинкой. Фото: скриншот YouTube @KaterynaTarasenko
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот запеченный картофель с мясом, грибами и сыром — настоящая находка для тех, кто хочет быстро приготовить сытный ужин из минимума ингредиентов. Все просто: начинка, картофель, духовка — и блюдо готово.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Kateryna Tarasenko.

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Вам понадобится:

  • картофель — 5-6 шт.;
  • масло — 2 ст. л.;
  • лук — 1 шт.;
  • фарш — 200 г;
  • грибы — 150 г;
  • соль, перец — по вкусу;
  • вода — 100 мл;
  • сыр твердый — 200 г.

Способ приготовления

Очистить картофель, сварить в мундире до готовности, дать немного остыть.

смачна вечеря з простих продуктів, запечена картопля з начинкою
Приготовление начинки. Фото: скриншот YouTube @KaterynaTarasenko

Тем временем приготовить начинку: на сковороде разогреть растительное масло, обжарить нарезанный лук до прозрачности. Добавить фарш и жарить до изменения цвета.

вечеря з простих продуктів, запечена картопля з начинкою
Отварной картофель. Фото: скриншот YouTube @KaterynaTarasenko

Затем добавить нарезанные грибы, соль, перец и влить воду. Тушить все вместе 10-12 минут на среднем огне до готовности начинки.

вечеря з простих продуктів, запечена картопля
Запеченный картофель. Фото: скриншот YouTube @KaterynaTarasenko

Сваренный картофель размять вилкой (можно не полностью, а лишь слегка сплющить), выложить в форму для запекания. На каждую картофелину выложить немного мясно-грибной начинки. Посыпать тертым сыром. Запекать в разогретой до 250 °С духовке примерно 7 минут — до золотистой сырной корочки.

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20:27 Стало известно, сколько детей учатся в подземных школах Харькова

20:17 Тайная дипломатия США и РФ — есть ли место для Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:08 Владельцы квартир в Черновцах установили новые цены

20:01 В НБУ рассказали, как изменились цены в Украине за год

20:00 Кого в мае призовут в возрасте до 25 лет

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