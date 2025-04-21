Вкусный и быстрый ужин из простых продуктов — запеченный картофель с начинкой

Запеченный картофель с начинкой. Фото: скриншот YouTube @KaterynaTarasenko

Этот запеченный картофель с мясом, грибами и сыром — настоящая находка для тех, кто хочет быстро приготовить сытный ужин из минимума ингредиентов. Все просто: начинка, картофель, духовка — и блюдо готово.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Kateryna Tarasenko.

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Вам понадобится:

картофель — 5-6 шт.;

масло — 2 ст. л.;

лук — 1 шт.;

фарш — 200 г;

грибы — 150 г;

соль, перец — по вкусу;

вода — 100 мл;

сыр твердый — 200 г.

Способ приготовления

Очистить картофель, сварить в мундире до готовности, дать немного остыть.

Приготовление начинки. Фото: скриншот YouTube @KaterynaTarasenko

Тем временем приготовить начинку: на сковороде разогреть растительное масло, обжарить нарезанный лук до прозрачности. Добавить фарш и жарить до изменения цвета.

Отварной картофель. Фото: скриншот YouTube @KaterynaTarasenko

Затем добавить нарезанные грибы, соль, перец и влить воду. Тушить все вместе 10-12 минут на среднем огне до готовности начинки.

Запеченный картофель. Фото: скриншот YouTube @KaterynaTarasenko

Сваренный картофель размять вилкой (можно не полностью, а лишь слегка сплющить), выложить в форму для запекания. На каждую картофелину выложить немного мясно-грибной начинки. Посыпать тертым сыром. Запекать в разогретой до 250 °С духовке примерно 7 минут — до золотистой сырной корочки.

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