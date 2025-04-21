Вкусный и быстрый ужин из простых продуктов — запеченный картофель с начинкой

Ужин из простых продуктов — запеченный картофель с начинкой
Этот запеченный картофель с мясом, грибами и сыром — настоящая находка для тех, кто хочет быстро приготовить сытный ужин из минимума ингредиентов. Все просто: начинка, картофель, духовка — и блюдо готово.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Kateryna Tarasenko.
Вам понадобится:
- картофель — 5-6 шт.;
- масло — 2 ст. л.;
- лук — 1 шт.;
- фарш — 200 г;
- грибы — 150 г;
- соль, перец — по вкусу;
- вода — 100 мл;
- сыр твердый — 200 г.
Способ приготовления
Очистить картофель, сварить в мундире до готовности, дать немного остыть.
Тем временем приготовить начинку: на сковороде разогреть растительное масло, обжарить нарезанный лук до прозрачности. Добавить фарш и жарить до изменения цвета.
Затем добавить нарезанные грибы, соль, перец и влить воду. Тушить все вместе 10-12 минут на среднем огне до готовности начинки.
Сваренный картофель размять вилкой (можно не полностью, а лишь слегка сплющить), выложить в форму для запекания. На каждую картофелину выложить немного мясно-грибной начинки. Посыпать тертым сыром. Запекать в разогретой до 250 °С духовке примерно 7 минут — до золотистой сырной корочки.
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