Рулетики з пекінської капусти — швидко та просто

Так капусту ви ще не готували — ресторанний рецепт
Хрумкі зовні та соковиті всередині рулетики із пекінської капусти обов'язково мають побувати на вашому столі. Готуються дуже просто, але смакують не гірше ресторанних страв.
Рецептом поділилися Gospodynka.
Вам знадобиться:
- пекінська капуста — 1 шт.;
- яйця — 3 шт.;
- панірувальні сухарі — 100 г;
- картопля — 3 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- болгарський перець — 1 шт.;
- сухий часник;
- сіль за смаком;
- олія для смаження.
Спосіб приготування
Капусту розділити на окремі листки та викласти у форму. Залити окропом та дати постояти близько 15 хвилин для розм'якшення.
Картоплю очистити, нарізати на дрібні шматочки та зварити. Готову картоплю потовкти у пюре.
Цибулю нарізати дрібним кубиком, моркву натерти на терці, болгарський перець також порізати на кубики. На розігрітій з олією пательні обсмажити спершу цибулю, потім додати моркву та болгарський перець. Готову засмажку перекласти у ємність до картоплі, посолити та додати сушений часник.
У грубій частині капустяного лисят зробити надріз. На середину викласти начинку та загорнути у рулетик.
У окремій ємності збити яйця. Обмакнути кожен рулетик спершу в яєчну суміш, а після у панірувальні сухарі.
На розігрітій пательні з олією обсмажити рулетики з обох боків до золотавої скоринки.
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