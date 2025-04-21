Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Так капусту ви ще не готували — ресторанний рецепт arrow

Так капусту ви ще не готували — ресторанний рецепт

21 квітня 2025 00:00
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Рулетики з пекінської капусти — швидко та просто
Рулетики з пекінської капусти. Фото: gospodynka.com.ua
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Хрумкі зовні та соковиті всередині рулетики із пекінської капусти обов'язково мають побувати на вашому столі. Готуються дуже просто, але смакують не гірше ресторанних страв.

Рецептом поділилися Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • пекінська капуста — 1 шт.;
  • яйця — 3 шт.;
  • панірувальні сухарі — 100 г;
  • картопля — 3 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • болгарський перець — 1 шт.;
  • сухий часник;
  • сіль за смаком;
  • олія для смаження.

Спосіб приготування

Капусту розділити на окремі листки та викласти у форму. Залити окропом та дати постояти близько 15 хвилин для розм'якшення.

Рулетики з пекінської капусти у паніровці - рецепт
Підготовка капусти. Фото: gospodynka.com.ua

Картоплю очистити, нарізати на дрібні шматочки та зварити. Готову картоплю потовкти у пюре.

Цибулю нарізати дрібним кубиком, моркву натерти на терці, болгарський перець також порізати на кубики. На розігрітій з олією пательні обсмажити спершу цибулю, потім додати моркву та болгарський перець. Готову засмажку перекласти у ємність до картоплі, посолити та додати сушений часник.

Рулетики з капусти з начинкою - як приготувати
Готова засмажка. Фото: gospodynka.com.ua

У грубій частині капустяного лисят зробити надріз. На середину викласти начинку та загорнути у рулетик.

Рулетики з пекінської капусти на вечерю - рецепт
Приготування рулетиків. Фото: gospodynka.com.ua

У окремій ємності збити яйця. Обмакнути кожен рулетик спершу в яєчну суміш, а після у панірувальні сухарі.

Рулети у паніровці з капусти з начинкою - спосіб приготування
Підготовка рулетиків до смаження. Фото: gospodynka.com.ua

На розігрітій пательні з олією обсмажити рулетики з обох боків до золотавої скоринки.

Голубці з пекінської капусти з пісною начинкою - рецепт
Готові рулетики. Фото: gospodynka.com.ua

Пропонуємо вам добірку рецептів для смачної вечері:

Найсмачніший рецепт курки по-французьки — завжди виходить соковитою.

Ресторанна вечеря з простих продуктів — апетитний картопляний торт з начинкою.

Швидка запіканка "Мрія" з кабачків, яка підкорить усіх членів родини.

Дуже смачні деруни по-закарпатськи — цей рецепт потрібен усім.

Вечеря капуста рецепт голубці пекінська капуста
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:33 У Харкові судили колишню поліціянтку — взяла гроші з ухилянта

00:03 Черкаський ЛНЗ звільнив двох ТОП-менеджерів

20 квітня

23:54 Трамп припустив, коли Україна та Росія укладуть мир

23:40 США вітають "перемир’я" та закликають до його продовження

23:35 Цуренко повідомила, що з полону повернувся її родич

23:11 У Харкові в багатоповерхівці пролунав вибух — що відомо

22:36 Онофрійчук демонстративно відмовилась від фото з росіянками

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:14 Зеленський запропонував РФ встановити "тишу" в небі на 30 діб

21:47 Як у Львові святкували Великдень — фоторепортаж Новини.LIVE

21:46 Військового вдруге спіймали з психотропами в Одесі — як покарали

00:33 У Харкові судили колишню поліціянтку — взяла гроші з ухилянта

00:03 Черкаський ЛНЗ звільнив двох ТОП-менеджерів

20 квітня

23:54 Трамп припустив, коли Україна та Росія укладуть мир

23:40 США вітають "перемир’я" та закликають до його продовження

23:35 Цуренко повідомила, що з полону повернувся її родич

23:11 У Харкові в багатоповерхівці пролунав вибух — що відомо

22:36 Онофрійчук демонстративно відмовилась від фото з росіянками

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:14 Зеленський запропонував РФ встановити "тишу" в небі на 30 діб

21:47 Як у Львові святкували Великдень — фоторепортаж Новини.LIVE

21:46 Військового вдруге спіймали з психотропами в Одесі — як покарали

06:33 Жванецький пропагандист чи символ Одеси — як вважають городяни

18 квітня

22:33 Великодній кошик 2025 — скільки одесити витратять цього року

06:33 Курортний сезон в Одесі під загрозою — у якому стані море

17 квітня

06:33 Актуальні ціни до Великодня на "Новому базарі" в Одесі

15 квітня

14:18 Прифронтові регіони отримають нову допомогу, — деталі

14 квітня

22:33 Морське перемир'я — чи є плюси для України і чого прагне Росія

15:57 Потоплення крейсера «Москва» — як Україна змінила хід війни

13 квітня

06:38 Українці на Балі — як відкрити бізнес на острові

12 квітня

06:39 Метро на Виноградар — куди зникли мільярди та коли чекати станції

11 квітня

20:11 Римських легіонерів помітили у центрі Одеси — що готується

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Мобілізація 50-60-річних у квітні 2025 — які нюанси слід знати

8 квітня 2025

Ціни на яйця змінили траєкторію — що відбувається в АТБ

17 квітня 2025

На чому заробляють українці в Польщі — найпопулярніший бізнес

10 квітня 2025

Військовий запропонував розділити мобілізованих на категорії

9 квітня 2025

Пенсіонерам доведеться повертати гроші державі — кого стосується

12 квітня 2025

До 10 000 грн на день народження — хто отримає виплату у 2025

18 квітня 2025

Скільки яєць має бути у великодньому кошику — символічна цифра

10 квітня 2025

Який документ підтверджує право власності на будинок у 2025 році

9 квітня 2025

Правила підземки — кого не пропустять в метро у квітні 2025 року

17 квітня 2025

Німеччина виплатить українцям до 20 тис. євро — подробиці