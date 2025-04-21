Рулетики з пекінської капусти — швидко та просто

Рулетики з пекінської капусти. Фото: gospodynka.com.ua

Хрумкі зовні та соковиті всередині рулетики із пекінської капусти обов'язково мають побувати на вашому столі. Готуються дуже просто, але смакують не гірше ресторанних страв.

Рецептом поділилися Gospodynka.

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Вам знадобиться:

пекінська капуста — 1 шт.;

яйця — 3 шт.;

панірувальні сухарі — 100 г;

картопля — 3 шт.;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

болгарський перець — 1 шт.;

сухий часник;

сіль за смаком;

олія для смаження.

Спосіб приготування

Капусту розділити на окремі листки та викласти у форму. Залити окропом та дати постояти близько 15 хвилин для розм'якшення.

Підготовка капусти. Фото: gospodynka.com.ua

Картоплю очистити, нарізати на дрібні шматочки та зварити. Готову картоплю потовкти у пюре.

Цибулю нарізати дрібним кубиком, моркву натерти на терці, болгарський перець також порізати на кубики. На розігрітій з олією пательні обсмажити спершу цибулю, потім додати моркву та болгарський перець. Готову засмажку перекласти у ємність до картоплі, посолити та додати сушений часник.

Готова засмажка. Фото: gospodynka.com.ua

У грубій частині капустяного лисят зробити надріз. На середину викласти начинку та загорнути у рулетик.

Приготування рулетиків. Фото: gospodynka.com.ua

У окремій ємності збити яйця. Обмакнути кожен рулетик спершу в яєчну суміш, а після у панірувальні сухарі.

Підготовка рулетиків до смаження. Фото: gospodynka.com.ua

На розігрітій пательні з олією обсмажити рулетики з обох боків до золотавої скоринки.

Готові рулетики. Фото: gospodynka.com.ua

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