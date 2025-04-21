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Так капусту вы еще не готовили — ресторанный рецепт

21 апреля 2025 00:00
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Рулетики из пекинской капусты — быстро и просто
Рулетики из пекинской капусты. Фото: gospodynka.com.ua
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Хрустящие снаружи и сочные внутри рулетики из пекинской капусты обязательно должны побывать на вашем столе. Готовятся очень просто, но на вкус не хуже ресторанных блюд.

Рецептом поделились Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • пекинская капуста — 1 шт;
  • яйца — 3 шт;
  • панировочные сухари — 100 г;
  • картофель — 3 шт;
  • лук — 1 шт;
  • морковь — 1 шт;
  • болгарский перец — 1 шт;
  • сухой чеснок;
  • соль по вкусу;
  • масло для жарки.

Способ приготовления

Капусту разделить на отдельные листья и выложить в форму. Залить кипятком и дать постоять около 15 минут для размягчения.

Рулетики з пекінської капусти у паніровці - рецепт
Подготовка капусты. Фото: gospodynka.com.ua

Картофель очистить, нарезать на мелкие кусочки и сварить. Готовый картофель растолочь в пюре.

Лук нарезать мелким кубиком, морковь натереть на терке, болгарский перец также порезать на кубики. На разогретой с маслом сковороде обжарить сначала лук, затем добавить морковь и болгарский перец. Готовую зажарку переложить в емкость к картофелю, посолить и добавить сушеный чеснок.

Рулетики з капусти з начинкою - як приготувати
Готовая зажарка. Фото: gospodynka.com.ua

В грубой части капустного лисят сделать надрез. На середину выложить начинку и завернуть в рулетик.

Рулетики з пекінської капусти на вечерю - рецепт
Приготовление рулетиков. Фото: gospodynka.com.ua

В отдельной емкости взбить яйца. Обмакнуть каждый рулетик сначала в яичную смесь, а после в панировочные сухари.

Рулети у паніровці з капусти з начинкою - спосіб приготування
Подготовка рулетиков к жарке. Фото: gospodynka.com.ua

На разогретой сковороде с маслом обжарить рулетики с обеих сторон до золотистой корочки.

Голубці з пекінської капусти з пісною начинкою - рецепт
Готовые рулетики. Фото: gospodynka.com.ua

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23:40 США приветствуют "перемирие" и призывают к его продолжению

23:35 Цуренко сообщила, что из плена вернулся ее родственник

23:11 В Харькове в многоэтажке прогремел взрыв — что известно

22:36 Онофрийчук демонстративно отказалась от фото с россиянками

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:14 Зеленский предложил РФ установить "тишину" в небе на 30 суток

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