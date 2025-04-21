Рулетики из пекинской капусты — быстро и просто

Так капусту вы еще не готовили — ресторанный рецепт
Хрустящие снаружи и сочные внутри рулетики из пекинской капусты обязательно должны побывать на вашем столе. Готовятся очень просто, но на вкус не хуже ресторанных блюд.
Рецептом поделились Gospodynka.
Вам понадобится:
- пекинская капуста — 1 шт;
- яйца — 3 шт;
- панировочные сухари — 100 г;
- картофель — 3 шт;
- лук — 1 шт;
- морковь — 1 шт;
- болгарский перец — 1 шт;
- сухой чеснок;
- соль по вкусу;
- масло для жарки.
Способ приготовления
Капусту разделить на отдельные листья и выложить в форму. Залить кипятком и дать постоять около 15 минут для размягчения.
Картофель очистить, нарезать на мелкие кусочки и сварить. Готовый картофель растолочь в пюре.
Лук нарезать мелким кубиком, морковь натереть на терке, болгарский перец также порезать на кубики. На разогретой с маслом сковороде обжарить сначала лук, затем добавить морковь и болгарский перец. Готовую зажарку переложить в емкость к картофелю, посолить и добавить сушеный чеснок.
В грубой части капустного лисят сделать надрез. На середину выложить начинку и завернуть в рулетик.
В отдельной емкости взбить яйца. Обмакнуть каждый рулетик сначала в яичную смесь, а после в панировочные сухари.
На разогретой сковороде с маслом обжарить рулетики с обеих сторон до золотистой корочки.
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