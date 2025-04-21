Рулетики из пекинской капусты — быстро и просто

Рулетики из пекинской капусты. Фото: gospodynka.com.ua

Хрустящие снаружи и сочные внутри рулетики из пекинской капусты обязательно должны побывать на вашем столе. Готовятся очень просто, но на вкус не хуже ресторанных блюд.

Рецептом поделились Gospodynka.

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Вам понадобится:

пекинская капуста — 1 шт;

яйца — 3 шт;

панировочные сухари — 100 г;

картофель — 3 шт;

лук — 1 шт;

морковь — 1 шт;

болгарский перец — 1 шт;

сухой чеснок;

соль по вкусу;

масло для жарки.

Способ приготовления

Капусту разделить на отдельные листья и выложить в форму. Залить кипятком и дать постоять около 15 минут для размягчения.

Подготовка капусты. Фото: gospodynka.com.ua

Картофель очистить, нарезать на мелкие кусочки и сварить. Готовый картофель растолочь в пюре.

Лук нарезать мелким кубиком, морковь натереть на терке, болгарский перец также порезать на кубики. На разогретой с маслом сковороде обжарить сначала лук, затем добавить морковь и болгарский перец. Готовую зажарку переложить в емкость к картофелю, посолить и добавить сушеный чеснок.

Готовая зажарка. Фото: gospodynka.com.ua

В грубой части капустного лисят сделать надрез. На середину выложить начинку и завернуть в рулетик.

Приготовление рулетиков. Фото: gospodynka.com.ua

В отдельной емкости взбить яйца. Обмакнуть каждый рулетик сначала в яичную смесь, а после в панировочные сухари.

Подготовка рулетиков к жарке. Фото: gospodynka.com.ua

На разогретой сковороде с маслом обжарить рулетики с обеих сторон до золотистой корочки.

Готовые рулетики. Фото: gospodynka.com.ua

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