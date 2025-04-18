Запіканка з кабачків на вечерю — швидкий та доступний рецепт

Запіканка "Мрія" — смачна вечеря з простих продуктів
Цей рецепт запіканки з кабачка на вечерю точно вартий вашої уваги. Страва готується із простих продуктів, але дивує усіх своїм смаком, тож не дарма її назвали "Мрія".
Рецептом поділилися Gospodynka.
Вам знадобиться:
- кабачки — 1 кг;
- цибуля — 2 шт.;
- морква — 2 шт.;
- твердий сир — 150 г;
- яйця — 5 шт.;
- олія — 100 мл;
- борошно — 140 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- сіль за смаком.
Спосіб приготування
Кабачки та моркву натерти на дрібній терці та викласти у миску.
Цибулю нарізати дрібним кубиком та додати до моркви та кабачків. Туди ж натерти на терці сир.
У окремій ємності змішати яйця та олію. Поступово додати борошно із розпушувачем та сіль. Ретельно перемішати. Отримане тісто влити до овочів та сиру, перемішати.
Викласти масу у форму та випікати у духовці при температурі 200 градусів близько 45-50 хвилин.
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