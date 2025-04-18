Запіканка з кабачків на вечерю — швидкий та доступний рецепт

Кабачкова запіканка "Мрія". Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт запіканки з кабачка на вечерю точно вартий вашої уваги. Страва готується із простих продуктів, але дивує усіх своїм смаком, тож не дарма її назвали "Мрія".

Рецептом поділилися Gospodynka.

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Вам знадобиться:

кабачки — 1 кг;

цибуля — 2 шт.;

морква — 2 шт.;

твердий сир — 150 г;

яйця — 5 шт.;

олія — 100 мл;

борошно — 140 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

сіль за смаком.

Спосіб приготування

Кабачки та моркву натерти на дрібній терці та викласти у миску.

Підготовка овочів. Фото: gospodynka.com.ua

Цибулю нарізати дрібним кубиком та додати до моркви та кабачків. Туди ж натерти на терці сир.

Підготовка начинки. Фото: gospodynka.com.ua

У окремій ємності змішати яйця та олію. Поступово додати борошно із розпушувачем та сіль. Ретельно перемішати. Отримане тісто влити до овочів та сиру, перемішати.

Запіканка перед випіканням. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти масу у форму та випікати у духовці при температурі 200 градусів близько 45-50 хвилин.

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