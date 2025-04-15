Соковитий салат з куркою Буніто — знадобиться всього 4 інгредієнти

Соковитий салат з куркою "Буніто" — потрібно всього 4 інгредієнти
Цей салат точно стане вашим улюбленцем. Усього кілька інгредієнтів, мінімум зусиль — і готова соковита, ароматна страва, яка смакує і в будні, і на свята.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- куряча грудка (відварена) — 1 шт.;
- морква по-корейськи — 200 г;
- яйця — 3 шт.;
- плавлений сир — 2 шт.;
- майонез — 2 ст. л.
Спосіб приготування
Відварену курячу грудку розібрати на волокна або нарізати дрібними шматочками. Натерти варені яйця на великій тертці.
Плавлені сирки попередньо підморозити, щоб зручно було терти, і натерти на великій тертці.
У глибокій мисці з’єднати курку, корейську моркву, яйця та сир.
Додати майонез і ретельно перемішати до однорідності. Подавати салат охолодженим.
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