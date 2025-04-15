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Соковитий салат з куркою "Буніто" — потрібно всього 4 інгредієнти

15 квітня 2025 12:11
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Соковитий салат з куркою Буніто — знадобиться всього 4 інгредієнти
Соковитий салат з куркою. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей салат точно стане вашим улюбленцем. Усього кілька інгредієнтів, мінімум зусиль — і готова соковита, ароматна страва, яка смакує і в будні, і на свята.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • куряча грудка (відварена) — 1 шт.;
  • морква по-корейськи — 200 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • плавлений сир — 2 шт.;
  • майонез — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Відварену курячу грудку розібрати на волокна або нарізати дрібними шматочками. Натерти варені яйця на великій тертці.

смачний салат з куркою
Варена курка. Фото: smachnenke.com.ua

Плавлені сирки попередньо підморозити, щоб зручно було терти, і натерти на великій тертці.

смачний салат з куркою та морквою по-корейськи
Салат та майонез. Фото: smachnenke.com.ua

У глибокій мисці з’єднати курку, корейську моркву, яйця та сир.

салат з куркою та морквою по-корейськи
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Додати майонез і ретельно перемішати до однорідності. Подавати салат охолодженим.

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яйця салат рецепти курка морква по-корейськи
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13:08 Допомога у 2,5 тис. грн — кому передбачені виплати у 2025 році

13:06 У Києві затримали чиновника Деснянської РДА через хабарництво

13:02 Танкер РФ, який блокував Керченську протоку, продають на Одещині

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

12:56 На Хрещатику обмежать рух транспорту — у КМДА назвали причину

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