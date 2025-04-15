Соковитий салат з куркою Буніто — знадобиться всього 4 інгредієнти

Соковитий салат з куркою. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат точно стане вашим улюбленцем. Усього кілька інгредієнтів, мінімум зусиль — і готова соковита, ароматна страва, яка смакує і в будні, і на свята.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

куряча грудка (відварена) — 1 шт.;

морква по-корейськи — 200 г;

яйця — 3 шт.;

плавлений сир — 2 шт.;

майонез — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Відварену курячу грудку розібрати на волокна або нарізати дрібними шматочками. Натерти варені яйця на великій тертці.

Варена курка. Фото: smachnenke.com.ua

Плавлені сирки попередньо підморозити, щоб зручно було терти, і натерти на великій тертці.

Салат та майонез. Фото: smachnenke.com.ua

У глибокій мисці з’єднати курку, корейську моркву, яйця та сир.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Додати майонез і ретельно перемішати до однорідності. Подавати салат охолодженим.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою простих та смачних салатів

Смачний салат із буряків — секретний рецепт з відомого ресторану.

Також радимо звернути увагу на салат з ананасами, копченою куркою, сиром та морквою по-корейськи.

Ще ми писали рецепт салату "Валя", який давно перевершив "Цезар" — король на столі.

А цей рецепт салату замінить вінегрет та оселедець під шубою.