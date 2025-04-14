Салат Весняний з молодої капусти — найкращий рецепт сезону

Салат "Весняний" — ось як треба готувати молоду капусту
Цей салат із хрумкої молодої капусти, свіжого огірка та яєчних млинців стане справжнім відкриттям для весняного меню. Легкий, ароматний і дуже швидкий у приготуванні — ідеальне рішення для обіду чи вечері.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- капуста — 200 г;
- огірок свіжий — 1 шт.;
- часник — 2 зуб.;
- кріп — 1 пучок;
- сіль, перець — за смаком;
- майонез або сметана — для заправки.
Для яєчних млинців:
- яйця — 3 шт.;
- молоко — 50 мл;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування
Тонко нашаткувати капусту, огірок нарізати соломкою. Часник дрібно порізати ножем або пропустити через прес, але краще залишити шматочками — так аромат буде яскравішим і стійкішим. Подрібнити кріп, за бажанням додати петрушку.
Приготувати яєчні млинці: змішати яйця з молоком і сіллю, приготувати кілька тонких млинців на сковороді з олією. Остудити, згорнути рулетом і нарізати тонкою соломкою.
З’єднати всі інгредієнти, посолити і поперчити до смаку. Заправити майонезом або сметаною — на вибір. Перемішати салат і подавати до столу.
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