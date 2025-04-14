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Салат "Весняний" — ось як треба готувати молоду капусту

14 квітня 2025 12:11
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат Весняний з молодої капусти — найкращий рецепт сезону
Салат "Весняний". Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей салат із хрумкої молодої капусти, свіжого огірка та яєчних млинців стане справжнім відкриттям для весняного меню. Легкий, ароматний і дуже швидкий у приготуванні — ідеальне рішення для обіду чи вечері.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • капуста — 200 г;
  • огірок свіжий — 1 шт.;
  • часник — 2 зуб.;
  • кріп — 1 пучок;
  • сіль, перець — за смаком;
  • майонез або сметана — для заправки.

Для яєчних млинців:

  • яйця — 3 шт.;
  • молоко — 50 мл;
  • сіль — за смаком.

Спосіб приготування

Тонко нашаткувати капусту, огірок нарізати соломкою. Часник дрібно порізати ножем або пропустити через прес, але краще залишити шматочками — так аромат буде яскравішим і стійкішим. Подрібнити кріп, за бажанням додати петрушку.

смачний салат з молодо капустою
Салат з молодою капустою. 
Фото: gospodynka.com.ua

Приготувати яєчні млинці: змішати яйця з молоком і сіллю, приготувати кілька тонких млинців на сковороді з олією. Остудити, згорнути рулетом і нарізати тонкою соломкою.

З’єднати всі інгредієнти, посолити і поперчити до смаку. Заправити майонезом або сметаною — на вибір. Перемішати салат і подавати до столу.

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