Салат Весняний з молодої капусти — найкращий рецепт сезону

Салат "Весняний". Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат із хрумкої молодої капусти, свіжого огірка та яєчних млинців стане справжнім відкриттям для весняного меню. Легкий, ароматний і дуже швидкий у приготуванні — ідеальне рішення для обіду чи вечері.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

капуста — 200 г;

огірок свіжий — 1 шт.;

часник — 2 зуб.;

кріп — 1 пучок;

сіль, перець — за смаком;

майонез або сметана — для заправки.

Для яєчних млинців:

яйця — 3 шт.;

молоко — 50 мл;

сіль — за смаком.

Спосіб приготування

Тонко нашаткувати капусту, огірок нарізати соломкою. Часник дрібно порізати ножем або пропустити через прес, але краще залишити шматочками — так аромат буде яскравішим і стійкішим. Подрібнити кріп, за бажанням додати петрушку.

Салат з молодою капустою.

Фото: gospodynka.com.ua

Приготувати яєчні млинці: змішати яйця з молоком і сіллю, приготувати кілька тонких млинців на сковороді з олією. Остудити, згорнути рулетом і нарізати тонкою соломкою.

З’єднати всі інгредієнти, посолити і поперчити до смаку. Заправити майонезом або сметаною — на вибір. Перемішати салат і подавати до столу.

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