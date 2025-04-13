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"Геніальний" рецепт з буряка, його майже ніхто не знає — салат

13 квітня 2025 21:59
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Геніальний салат із буряка на закуску, про який майже ніхто не знає
Варені буряки. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей салат із буряка — справжня знахідка для тих, хто хоче здивувати гостей незвичною, але дуже простою закускою. Його майже не знають, хоча інгредієнти — найпростіші. Завдяки легкій кислинці, ніжній текстурі та рум’яним овочам страва виходить напрочуд смачною й не схожою на класичні бурякові салати.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • цибуля ріпчаста — 300 г;
  • солоні огірки — 200 г;
  • зелений горошок — 200 г;
  • варений буряк — 500 г;
  • кріп — 1/2 пучка;
  • сіль, перець — за смаком;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Заздалегідь зварити буряк і дати йому повністю охолонути. Очистити цибулю, нарізати півкільцями. Обсмажити її на сильному вогні до легкої золотистості.

рецепт смачного салата з буряком та горошком
Горошок та цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Солоні огірки натерти на великій тертці, ретельно відтиснути розсіл. Додати до сковороди з цибулею, обсмажити разом до рум’яності, постійно помішуючи.

рецепт смачного салата з буряком
Буряк та зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти в сковороду зелений горошок, продовжити смажити кілька хвилин. Буряк нарізати соломкою завтовшки приблизно 1 см. Додати до овочів у сковороді, обережно перемішати, прогріти протягом 1–2 хвилин, не допускаючи розварювання.

рецепт смачного салата
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Вимкнути вогонь, додати дрібно нарізаний свіжий кріп. Приправити сіллю та перцем до смаку, ще раз перемішати. Подавати закуску теплою або повністю охолодженою.

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Смачний салат із буряків — секретний рецепт з відомого ресторану.

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