Геніальний салат із буряка на закуску, про який майже ніхто не знає

"Геніальний" рецепт з буряка, його майже ніхто не знає — салат
Цей салат із буряка — справжня знахідка для тих, хто хоче здивувати гостей незвичною, але дуже простою закускою. Його майже не знають, хоча інгредієнти — найпростіші. Завдяки легкій кислинці, ніжній текстурі та рум’яним овочам страва виходить напрочуд смачною й не схожою на класичні бурякові салати.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- цибуля ріпчаста — 300 г;
- солоні огірки — 200 г;
- зелений горошок — 200 г;
- варений буряк — 500 г;
- кріп — 1/2 пучка;
- сіль, перець — за смаком;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Заздалегідь зварити буряк і дати йому повністю охолонути. Очистити цибулю, нарізати півкільцями. Обсмажити її на сильному вогні до легкої золотистості.
Солоні огірки натерти на великій тертці, ретельно відтиснути розсіл. Додати до сковороди з цибулею, обсмажити разом до рум’яності, постійно помішуючи.
Викласти в сковороду зелений горошок, продовжити смажити кілька хвилин. Буряк нарізати соломкою завтовшки приблизно 1 см. Додати до овочів у сковороді, обережно перемішати, прогріти протягом 1–2 хвилин, не допускаючи розварювання.
Вимкнути вогонь, додати дрібно нарізаний свіжий кріп. Приправити сіллю та перцем до смаку, ще раз перемішати. Подавати закуску теплою або повністю охолодженою.
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