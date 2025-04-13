Гениальный салат из свеклы на закуску, о котором почти никто не знает

"Гениальный" рецепт из свеклы, его почти никто не знает — салат
Этот салат из свеклы — настоящая находка для тех, кто хочет удивить гостей необычной, но очень простой закуской. Его почти не знают, хотя ингредиенты — самые простые. Благодаря легкой кислинке, нежной текстуре и румяным овощам блюдо получается удивительно вкусным и не похожим на классические свекольные салаты.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- лук репчатый — 300 г;
- соленые огурцы — 200 г;
- зеленый горошек — 200 г;
- вареная свекла — 500 г;
- укроп — 1/2 пучка;
- соль, перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
Заранее сварить свеклу и дать ей полностью остыть. Очистить лук, нарезать полукольцами. Обжарить его на сильном огне до легкой золотистости.
Соленые огурцы натереть на крупной терке, тщательно отжать рассол. Добавить в сковороду с луком, обжарить вместе до румяности, постоянно помешивая.
Выложить в сковороду зеленый горошек, продолжить жарить несколько минут. Свеклу нарезать соломкой толщиной примерно 1 см. Добавить к овощам в сковороде, осторожно перемешать, прогреть в течение 1-2 минут, не допуская разваривания.
Выключить огонь, добавить мелко нарезанный свежий укроп. Приправить солью и перцем по вкусу, еще раз перемешать. Подавать закуску теплой или полностью охлажденной.
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