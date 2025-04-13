Гениальный салат из свеклы на закуску, о котором почти никто не знает

Вареная свекла. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат из свеклы — настоящая находка для тех, кто хочет удивить гостей необычной, но очень простой закуской. Его почти не знают, хотя ингредиенты — самые простые. Благодаря легкой кислинке, нежной текстуре и румяным овощам блюдо получается удивительно вкусным и не похожим на классические свекольные салаты.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

лук репчатый — 300 г;

соленые огурцы — 200 г;

зеленый горошек — 200 г;

вареная свекла — 500 г;

укроп — 1/2 пучка;

соль, перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Заранее сварить свеклу и дать ей полностью остыть. Очистить лук, нарезать полукольцами. Обжарить его на сильном огне до легкой золотистости.

Горошек и лук. Фото: smachnenke.com.ua

Соленые огурцы натереть на крупной терке, тщательно отжать рассол. Добавить в сковороду с луком, обжарить вместе до румяности, постоянно помешивая.

Свекла и зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить в сковороду зеленый горошек, продолжить жарить несколько минут. Свеклу нарезать соломкой толщиной примерно 1 см. Добавить к овощам в сковороде, осторожно перемешать, прогреть в течение 1-2 минут, не допуская разваривания.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Выключить огонь, добавить мелко нарезанный свежий укроп. Приправить солью и перцем по вкусу, еще раз перемешать. Подавать закуску теплой или полностью охлажденной.

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