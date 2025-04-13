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"Гениальный" рецепт из свеклы, его почти никто не знает — салат

13 апреля 2025 21:59
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Гениальный салат из свеклы на закуску, о котором почти никто не знает
Вареная свекла. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот салат из свеклы — настоящая находка для тех, кто хочет удивить гостей необычной, но очень простой закуской. Его почти не знают, хотя ингредиенты — самые простые. Благодаря легкой кислинке, нежной текстуре и румяным овощам блюдо получается удивительно вкусным и не похожим на классические свекольные салаты.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • лук репчатый — 300 г;
  • соленые огурцы — 200 г;
  • зеленый горошек — 200 г;
  • вареная свекла — 500 г;
  • укроп — 1/2 пучка;
  • соль, перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Заранее сварить свеклу и дать ей полностью остыть. Очистить лук, нарезать полукольцами. Обжарить его на сильном огне до легкой золотистости.

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Горошек и лук. Фото: smachnenke.com.ua

Соленые огурцы натереть на крупной терке, тщательно отжать рассол. Добавить в сковороду с луком, обжарить вместе до румяности, постоянно помешивая.

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Свекла и зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить в сковороду зеленый горошек, продолжить жарить несколько минут. Свеклу нарезать соломкой толщиной примерно 1 см. Добавить к овощам в сковороде, осторожно перемешать, прогреть в течение 1-2 минут, не допуская разваривания.

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Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Выключить огонь, добавить мелко нарезанный свежий укроп. Приправить солью и перцем по вкусу, еще раз перемешать. Подавать закуску теплой или полностью охлажденной.

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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