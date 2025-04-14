Салат Весенний из молодой капусты — лучший рецепт сезона

Салат "Весенний" — вот как надо готовить молодую капусту
Этот салат из хрустящей молодой капусты, свежего огурца и яичных блинов станет настоящим открытием для весеннего меню. Легкий, ароматный и очень быстрый в приготовлении — идеальное решение для обеда или ужина.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- капуста — 200 г;
- огурец свежий — 1 шт.;
- чеснок — 2 зуб.;
- укроп — 1 пучок;
- соль, перец — по вкусу;
- майонез или сметана — для заправки.
Для яичных блинов:
- яйца — 3 шт.;
- молоко — 50 мл;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
Тонко нашинковать капусту, огурец нарезать соломкой. Чеснок мелко порезать ножом или пропустить через пресс, но лучше оставить кусочками — так аромат будет ярче и насыщеннее. Измельчить укроп, по желанию добавить петрушку.
Приготовить яичные блины: смешать яйца с молоком и солью, приготовить несколько тонких блинов на сковороде с маслом. Остудить, свернуть рулетом и нарезать тонкой соломкой.
Соединить все ингредиенты, посолить и поперчить по вкусу. Заправить майонезом или сметаной — на выбор. Перемешать салат и подавать к столу.
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