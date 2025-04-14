Салат Весенний из молодой капусты — лучший рецепт сезона

Салат "Весенний". Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат из хрустящей молодой капусты, свежего огурца и яичных блинов станет настоящим открытием для весеннего меню. Легкий, ароматный и очень быстрый в приготовлении — идеальное решение для обеда или ужина.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

капуста — 200 г;

огурец свежий — 1 шт.;

чеснок — 2 зуб.;

укроп — 1 пучок;

соль, перец — по вкусу;

майонез или сметана — для заправки.

Для яичных блинов:

яйца — 3 шт.;

молоко — 50 мл;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Тонко нашинковать капусту, огурец нарезать соломкой. Чеснок мелко порезать ножом или пропустить через пресс, но лучше оставить кусочками — так аромат будет ярче и насыщеннее. Измельчить укроп, по желанию добавить петрушку.

Салат с молодой капустой.

Фото: gospodynka.com.ua

Приготовить яичные блины: смешать яйца с молоком и солью, приготовить несколько тонких блинов на сковороде с маслом. Остудить, свернуть рулетом и нарезать тонкой соломкой.

Соединить все ингредиенты, посолить и поперчить по вкусу. Заправить майонезом или сметаной — на выбор. Перемешать салат и подавать к столу.

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