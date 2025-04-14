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Салат "Весенний" — вот как надо готовить молодую капусту

14 апреля 2025 12:11
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат Весенний из молодой капусты — лучший рецепт сезона
Салат "Весенний". Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот салат из хрустящей молодой капусты, свежего огурца и яичных блинов станет настоящим открытием для весеннего меню. Легкий, ароматный и очень быстрый в приготовлении — идеальное решение для обеда или ужина.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • капуста — 200 г;
  • огурец свежий — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зуб.;
  • укроп — 1 пучок;
  • соль, перец — по вкусу;
  • майонез или сметана — для заправки.

Для яичных блинов:

  • яйца — 3 шт.;
  • молоко — 50 мл;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления

Тонко нашинковать капусту, огурец нарезать соломкой. Чеснок мелко порезать ножом или пропустить через пресс, но лучше оставить кусочками — так аромат будет ярче и насыщеннее. Измельчить укроп, по желанию добавить петрушку.

смачний салат з молодо капустою
Салат с молодой капустой.
Фото: gospodynka.com.ua

Приготовить яичные блины: смешать яйца с молоком и солью, приготовить несколько тонких блинов на сковороде с маслом. Остудить, свернуть рулетом и нарезать тонкой соломкой.

Соединить все ингредиенты, посолить и поперчить по вкусу. Заправить майонезом или сметаной — на выбор. Перемешать салат и подавать к столу.

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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