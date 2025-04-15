Сочный салат с курицей Бунито — понадобится всего 4 ингредиента

Сочный салат с курицей. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат точно станет вашим любимчиком. Всего несколько ингредиентов, минимум усилий — и готово сочное, ароматное блюдо, которое подходит и в будни, и на праздники.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

куриная грудка (отварная) — 1 шт.;

морковь по-корейски — 200 г;

яйца — 3 шт.;

плавленый сыр — 2 шт.;

майонез — 2 ст. л.

Способ приготовления

Отваренную куриную грудку разобрать на волокна или нарезать мелкими кусочками. Натереть вареные яйца на крупной терке.

Вареная курица. Фото: smachnenke.com.ua

Плавленые сырки предварительно подморозить, чтобы удобно было тереть, и натереть на крупной терке.

Салат и майонез. Фото: smachnenke.com.ua

В глубокой миске соединить курицу, корейскую морковь, яйца и сыр.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить майонез и тщательно перемешать до однородности. Подавать салат охлажденным.

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