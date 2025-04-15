Сочный салат с курицей Бунито — понадобится всего 4 ингредиента

Сочный салат с курицей "Бунито" — нужно всего 4 ингредиента
Этот салат точно станет вашим любимчиком. Всего несколько ингредиентов, минимум усилий — и готово сочное, ароматное блюдо, которое подходит и в будни, и на праздники.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- куриная грудка (отварная) — 1 шт.;
- морковь по-корейски — 200 г;
- яйца — 3 шт.;
- плавленый сыр — 2 шт.;
- майонез — 2 ст. л.
Способ приготовления
Отваренную куриную грудку разобрать на волокна или нарезать мелкими кусочками. Натереть вареные яйца на крупной терке.
Плавленые сырки предварительно подморозить, чтобы удобно было тереть, и натереть на крупной терке.
В глубокой миске соединить курицу, корейскую морковь, яйца и сыр.
Добавить майонез и тщательно перемешать до однородности. Подавать салат охлажденным.
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