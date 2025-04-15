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Сочный салат с курицей "Бунито" — нужно всего 4 ингредиента

15 апреля 2025 12:11
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Сочный салат с курицей Бунито — понадобится всего 4 ингредиента
Сочный салат с курицей. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот салат точно станет вашим любимчиком. Всего несколько ингредиентов, минимум усилий — и готово сочное, ароматное блюдо, которое подходит и в будни, и на праздники.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • куриная грудка (отварная) — 1 шт.;
  • морковь по-корейски — 200 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • плавленый сыр — 2 шт.;
  • майонез — 2 ст. л.

Способ приготовления

Отваренную куриную грудку разобрать на волокна или нарезать мелкими кусочками. Натереть вареные яйца на крупной терке.

смачний салат з куркою
Вареная курица. Фото: smachnenke.com.ua

Плавленые сырки предварительно подморозить, чтобы удобно было тереть, и натереть на крупной терке.

смачний салат з куркою та морквою по-корейськи
Салат и майонез. Фото: smachnenke.com.ua

В глубокой миске соединить курицу, корейскую морковь, яйца и сыр.

салат з куркою та морквою по-корейськи
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить майонез и тщательно перемешать до однородности. Подавать салат охлажденным.

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12:27 Боновых заграждений возле Крымского моста стало меньше — причины

12:26 Готовили теракт возле полиции — в Виннице задержали агентов РФ

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

12:24 РФ бросила колонну техники для штурма Донетчины — видео боев

12:21 Как избавиться от живота и похудеть за 14 дней — сможет каждый

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