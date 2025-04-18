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Запеканка "Мечта" — вкусный ужин из простых продуктов

18 апреля 2025 00:00
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Запеканка из кабачков на ужин — быстрый и доступный рецепт
Кабачковая запеканка "Мечта". Фото: gospodynka.com.ua
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Этот рецепт запеканки из кабачка на ужин точно стоит вашего внимания. Блюдо готовится из простых продуктов, но удивляет всех своим вкусом, поэтому не зря его назвали "Мечта".

Рецептом поделились Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • кабачки — 1 кг;
  • лук — 2 шт;
  • морковь — 2 шт;
  • твердый сыр — 150 г;
  • яйца — 5 шт;
  • масло — 100 мл;
  • мука — 140 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л;
  • соль по вкусу.

Способ приготовления

Кабачки и морковь натереть на мелкой терке и выложить в миску.

Кабачкова запіканка на вечерю - рецепт
Подготовка овощей. Фото: gospodynka.com.ua

Лук нарезать мелким кубиком и добавить к моркови и кабачкам. Туда же натереть на терке сыр.

Запіканка з кабачків - простий рецепт
Подготовка начинки. Фото: gospodynka.com.ua

В отдельной емкости смешать яйца и растительное масло. Постепенно добавить муку с разрыхлителем и соль. Тщательно перемешать. Полученное тесто влить к овощам и сыру, перемешать.

Запіканка з кабачків у духовці - як приготувати
Запеканка перед выпеканием. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить массу в форму и выпекать в духовке при температуре 200 градусов около 45-50 минут.

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00:46 В Киевской области прогремели взрывы — что произошло

00:30 На ВВК по звонку — имеет ли ТЦК такое право

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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