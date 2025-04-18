Запеканка из кабачков на ужин — быстрый и доступный рецепт

Кабачковая запеканка "Мечта". Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт запеканки из кабачка на ужин точно стоит вашего внимания. Блюдо готовится из простых продуктов, но удивляет всех своим вкусом, поэтому не зря его назвали "Мечта".

Рецептом поделились Gospodynka.

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Вам понадобится:

кабачки — 1 кг;

лук — 2 шт;

морковь — 2 шт;

твердый сыр — 150 г;

яйца — 5 шт;

масло — 100 мл;

мука — 140 г;

разрыхлитель — 1 ч. л;

соль по вкусу.

Способ приготовления

Кабачки и морковь натереть на мелкой терке и выложить в миску.

Подготовка овощей. Фото: gospodynka.com.ua

Лук нарезать мелким кубиком и добавить к моркови и кабачкам. Туда же натереть на терке сыр.

Подготовка начинки. Фото: gospodynka.com.ua

В отдельной емкости смешать яйца и растительное масло. Постепенно добавить муку с разрыхлителем и соль. Тщательно перемешать. Полученное тесто влить к овощам и сыру, перемешать.

Запеканка перед выпеканием. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить массу в форму и выпекать в духовке при температуре 200 градусов около 45-50 минут.

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