Проста вечеря за 15 хвилин з бюджетних продуктів — рецепт

Бюджетна вечеря за 15 хвилин — усі продукти є в холодильнику
Коли часу на вечерю обмаль, цей рецепт картопляних котлет завжди приходить на допомогу. Готується дуже просто та швидко, а інгредієнти знайдуться у кожному холодильнику.
Рецептом опублікували Gospodynka.
Вам знадобиться:
- варена картопля — 500 г;
- цибуля — 2 шт.;
- морква — 1 шт.;
- твердий сир — 150 г;
- зелена цибуля на смак;
- сіль, перець на смак;
- олія для смаження.
Спосіб приготування
Цибулю очистити та нарізати дрібним кубиком. Моркву також очистити та натерти на терці. На розігріту пательню влити олію та обсмажити овочі до золотавості.
Варену картоплю подрібнити у пюре, до нього додати засмажку, подрібнену зелену цибулю, сіль та перець на смак і натертий на терці твердий сир.
Усі інгредієнти ретельно перемішати. З готової маси сформувати кульки середнього розміру та легко притиснути.
На розігрітій на пательні олії обсмажити котлетки з обох сторін до золотавості.
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