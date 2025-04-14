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Бюджетна вечеря за 15 хвилин — усі продукти є в холодильнику

14 квітня 2025 00:00
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Проста вечеря за 15 хвилин з бюджетних продуктів — рецепт
Картопляні котлети. Фото: gospodynka.com.ua
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Коли часу на вечерю обмаль, цей рецепт картопляних котлет завжди приходить на допомогу. Готується дуже просто та швидко, а інгредієнти знайдуться у кожному холодильнику.

Рецептом опублікували Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • варена картопля — 500 г;
  • цибуля — 2 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • твердий сир — 150 г;
  • зелена цибуля на смак;
  • сіль, перець на смак;
  • олія для смаження.

Спосіб приготування

Цибулю очистити та нарізати дрібним кубиком. Моркву також очистити та натерти на терці. На розігріту пательню влити олію та обсмажити овочі до золотавості.

Картопляні котлети за 15 хвилин - простий рецепт
Приготування засмажки. Фото: gospodynka.com.ua

Варену картоплю подрібнити у пюре, до нього додати засмажку, подрібнену зелену цибулю, сіль та перець на смак і натертий на терці твердий сир.

Картопляні котлети на вечерю за 15 хвилин
Приготування картопляного "фаршу". Фото: gospodynka.com.ua

Усі інгредієнти ретельно перемішати. З готової маси сформувати кульки середнього розміру та легко притиснути.

Котлети з картоплі на вечерю за 15 хвилин - рецепт з фото
Сформовані котлети. Фото: gospodynka.com.ua

На розігрітій на пательні олії обсмажити котлетки з обох сторін до золотавості.

Прості котлети з картоплі на вечерю - швидкий рецепт
Обсмажені котлети. Фото: gospodynka.com.ua

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Вечеря піст картопля рецепт котлети
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