Проста вечеря за 15 хвилин з бюджетних продуктів — рецепт

Картопляні котлети. Фото: gospodynka.com.ua

Коли часу на вечерю обмаль, цей рецепт картопляних котлет завжди приходить на допомогу. Готується дуже просто та швидко, а інгредієнти знайдуться у кожному холодильнику.

Рецептом опублікували Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

варена картопля — 500 г;

цибуля — 2 шт.;

морква — 1 шт.;

твердий сир — 150 г;

зелена цибуля на смак;

сіль, перець на смак;

олія для смаження.

Спосіб приготування

Цибулю очистити та нарізати дрібним кубиком. Моркву також очистити та натерти на терці. На розігріту пательню влити олію та обсмажити овочі до золотавості.

Приготування засмажки. Фото: gospodynka.com.ua

Варену картоплю подрібнити у пюре, до нього додати засмажку, подрібнену зелену цибулю, сіль та перець на смак і натертий на терці твердий сир.

Приготування картопляного "фаршу". Фото: gospodynka.com.ua

Усі інгредієнти ретельно перемішати. З готової маси сформувати кульки середнього розміру та легко притиснути.

Сформовані котлети. Фото: gospodynka.com.ua

На розігрітій на пательні олії обсмажити котлетки з обох сторін до золотавості.

Обсмажені котлети. Фото: gospodynka.com.ua

Також пропонуємо спробувати ліниві деруни, які легко приготувати без терки.

Окрім того, пропонуємо рецепт котлет по-французьки від свекрухи.

Раніше ми ділилися простим рецептом бутербродного сала по-українські до Великодня.