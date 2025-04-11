Варене бутербродне сало по-українськи на Великдень — просто і смачно

Варене бутербродне сало. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Це сало готується просто, але має неперевершений смак — ніжне, в міру солоне, з насиченим ароматом часнику та спецій. Завдяки варінню в пряному маринаді воно стає м’яким і чудово нарізується навіть тонкими скибками. Ідеально для святкового столу або смачних бутербродів на щодень.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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сало — за бажаною кількістю

Для маринаду:

вода — 1,5 л;

сіль — 15 г;

цукор — 5 г;

суміш перців — 5 г;

гірчиця в зернах — 5 г;

лавровий лист — 2–3 шт.;

оцет 9% — 1 ст. л.

Для натирання:

часник — 4–5 зубців;

паприка — 5 г;

чорний перець — ½ ч. л.;

мелений коріандр — 2 г.

Спосіб приготування

У каструлі змішати воду з сіллю, цукром, спеціями, лавровим листом і оцтом. Довести до кипіння, занурити шматки сала й варити на невеликому вогні 25–30 хвилин. Зняти з вогню, залишити остигати прямо в маринаді.

Шматочки сала. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Після повного охолодження дістати сало з рідини, обсушити паперовим рушником.

Сало в маринаді. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Подрібнити часник, змішати з паприкою, чорним перцем і коріандром. Натерти кожен шматок сала сумішшю спецій.

Варене сало. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Щільно загорнути сало у фольгу або пергамент і залишити в холодильнику щонайменше на 12 годин (а краще — на ніч), щоб аромати повністю розкрились.

Сало та спеції. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Зберігати в холодильнику, подавати тонкими скибками з чорним хлібом або картоплею.

Сало та фольга. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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