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Бутербродне сало по-українськи на Великдень — простий рецепт

11 квітня 2025 22:19
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Варене бутербродне сало по-українськи на Великдень — просто і смачно
Варене бутербродне сало. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Це сало готується просто, але має неперевершений смак — ніжне, в міру солоне, з насиченим ароматом часнику та спецій. Завдяки варінню в пряному маринаді воно стає м’яким і чудово нарізується навіть тонкими скибками. Ідеально для святкового столу або смачних бутербродів на щодень.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi

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Вам знадобиться:

  • сало — за бажаною кількістю

Для маринаду:

  • вода — 1,5 л;
  • сіль — 15 г;
  • цукор — 5 г;
  • суміш перців — 5 г;
  • гірчиця в зернах — 5 г;
  • лавровий лист — 2–3 шт.;
  • оцет 9% — 1 ст. л.

Для натирання:

  • часник — 4–5 зубців;
  • паприка — 5 г;
  • чорний перець — ½ ч. л.;
  • мелений коріандр — 2 г.

Спосіб приготування

У каструлі змішати воду з сіллю, цукром, спеціями, лавровим листом і оцтом. Довести до кипіння, занурити шматки сала й варити на невеликому вогні 25–30 хвилин. Зняти з вогню, залишити остигати прямо в маринаді.

варене бутербродне сало по-українськи на Великдень простий рецепт
Шматочки сала. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Після повного охолодження дістати сало з рідини, обсушити паперовим рушником.

бутербродне сало по-українськи на Великдень простий рецепт
Сало в маринаді. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Подрібнити часник, змішати з паприкою, чорним перцем і коріандром. Натерти кожен шматок сала сумішшю спецій.

бутербродне сало по-українськи на Великдень рецепт
Варене сало. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Щільно загорнути сало у фольгу або пергамент і залишити в холодильнику щонайменше на 12 годин (а краще — на ніч), щоб аромати повністю розкрились.

бутербродне сало по-українськи на Великдень
Сало та спеції. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Зберігати в холодильнику, подавати тонкими скибками з чорним хлібом або картоплею.

бутербродне сало по-українськи на Великдень
Сало та фольга. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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