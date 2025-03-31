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Пісні котлети від свекрухи, які з'їдають першими — легка вечеря

31 березня 2025 16:00
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Пісні котлети з рибою — простий рецепт для посту на вечерю
Пісні котлети без м'яса. Фото: smachnenke.com.ua
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Якщо ви шукаєте смачну та ситну альтернативу м'ясним котлетам, то ця страва саме для вас. Цей перевірений роками рецепт котлет від свекрухи стане справжнім хітом на вашому столі, особливо під час посту.

Рецептом поділилися Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • цибуля — 2 шт.;
  • олія — для смаження;
  • консервовані сардини — 1 банка;
  • варений рис — 250 г;
  • яйця — 1 шт.;
  • борошно.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати дрібними кубиками та обсмажити на олії до золотавості. Щоб прибрати зайву олію після смаження, цибулю необхідно викласти на паперовий рушник.

Пісні котлети з рибою - простий рецепт на вечерю
Обсмажена цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

З сардини злити зайву рідину, перекласти в окрему тарілку та розм'яти виделко. До риби додати обсмажену цибулю та ретельно перемішати.

Рибні котлети з рисом на вечерю, які легко приготувати
Фарш для котлет. Фото: smachnenke.com.ua

До отриманої суміші додати відварений рис та яйце. За бажанням можна додати спеції за смаком. З отриманого фаршу сформувати котлети та обваляти їх у борошні.

Пісня котлети без м'яса на вечерю - рецепт
Обсмажені котлети. Фото: smachnenke.com.ua

На розігріту пательню влити олію та обсмажити котлети на середньому вогні з обох сторін до золотавої скоринки. Готові котлети викласти на паперову серветку, щоб прибрати зайву олію.

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Вечеря піст риба рецепт котлети пісні страви

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