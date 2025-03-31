Пісні котлети з рибою — простий рецепт для посту на вечерю

Пісні котлети без м'яса. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо ви шукаєте смачну та ситну альтернативу м'ясним котлетам, то ця страва саме для вас. Цей перевірений роками рецепт котлет від свекрухи стане справжнім хітом на вашому столі, особливо під час посту.

Рецептом поділилися Smachnenke.

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Вам знадобиться:

цибуля — 2 шт.;

олія — для смаження;

консервовані сардини — 1 банка;

варений рис — 250 г;

яйця — 1 шт.;

борошно.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати дрібними кубиками та обсмажити на олії до золотавості. Щоб прибрати зайву олію після смаження, цибулю необхідно викласти на паперовий рушник.

Обсмажена цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

З сардини злити зайву рідину, перекласти в окрему тарілку та розм'яти виделко. До риби додати обсмажену цибулю та ретельно перемішати.

Фарш для котлет. Фото: smachnenke.com.ua

До отриманої суміші додати відварений рис та яйце. За бажанням можна додати спеції за смаком. З отриманого фаршу сформувати котлети та обваляти їх у борошні.

Обсмажені котлети. Фото: smachnenke.com.ua

На розігріту пательню влити олію та обсмажити котлети на середньому вогні з обох сторін до золотавої скоринки. Готові котлети викласти на паперову серветку, щоб прибрати зайву олію.

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