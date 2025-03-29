Суші-торт у духовці з ТікТок — найпростіший рецепт з відео

Запечений суші-торт. Фото: скриншот

Якщо хочеться посмакувати суші вдома, але немає бажання витрачати багато часу на приготування, спробуйте цей рецепт. Запечений суші-торт став справжнім хітом у соцмережах.

Лінивий рецепт заполонив увесь TikTok.

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Вам знадобиться:

рис для суші — 100 г;

вода — 110 мл;

яблучний оцет — 15 мл;

цукор — 1 ч. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

крабові палички — 250 г;

паста з ікри — 100 г;

твердий сир — 50 г;

крем-сир — 50 г;

майонез — 25 г;

соєвий соус — 1 ст. л.;

гострий соус за бажанням;

норі.

@yummy.lera Якщо хочеться роли, але немає часу або бажання їх крутити - приготуйте запечений суші-торт🍣🥢⠀ Готується просто та швидко, а виходить дуже смачно😉 ⠀ Крабові палички «Сніжний краб» від Водний Світ - одна з моїх улюблених начинок для ролів🥰⠀ ⠀ ІНГРЕДІЄНТИ (на форму 18*13 см): ✅ 100 г рису для суші ✅ 110 мл води ✅ для заправки: 15 мл яблучного оцту + 1 ч.л. цукру + 1/2 ч. л. солі ✅ 250 г крабових паличок «Сніжний краб» @Водний Світ ✅ 100 г ікорки з лососем ✅ 50 г твердого сиру ✅ 50 г крем-сиру ✅ 25 г майонезу ✅ 1 ст.л. соєвого соусу ✅ 1 ч.л. гострого соусу - за бажанням ✅ гострий соус, зелена цибуля, кунжут, норі та соєвий соус - для подачі⠀ ⠀ ГОТУЄМО: Рис ретельно промиваємо водою декілька разів до прозорої води. Заливаємо його чистою водою та доводимо до кипіння. Ставимо вогонь на мінімум і варимо 15 хв, не піднімаючи кришку. Після цього вимикаємо вогонь та даємо рису постояти ще 15 хв під кришкою. Додаємо заправку та перемішуємо. Крабові палички розділяємо на волокна, додаємо ікорку, крем-сир, дрібно натертий твердий сир, майонез, соєвий соус, гострий соус (за бажанням) і ретельно перемішуємо. У форму кладемо шар рису, а зверху - шар начинки. Запікаємо у розгірітій до 180 гр духовці 20-25 хв. Подаємо з гострим соусом, зеленою цибулею, кунжутом, норі та соєвим соусом! Смачного😘⠀ ⠀ #українськийтікток #україна #смачно #рецепт #рек #хочуврек ♬ Little Things - Adrián Berenguer

Спосіб приготування

Рис промити, залити чистою водою та довести до кипіння. Зменшити вогонь та варити під кришкою 15 хвилин. Після чого, вимкнути вогонь та залишити рис ще на 15 хвилин.

Для заправки змішати яблучний оцет, цукор та сіль. Готовий рис змішати із заправкою та викласти у форму для запікання.

Для начинки крабові палички розділити на волокна та змішати їх з тертим твердим сиром, пастою з ікри, крем-сиром, майонезом та соєвим соусом. За бажанням можна додати гострий соус.

Отриману начинку викласти рівномірним шаром на рис. Поставити запікати у розігрітій до 180 градусів духовці 20-25 хвилин.

При подачі можна полити соєвим або гострим соусом та присипати кунжутом. Смакувати із листами норі.

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