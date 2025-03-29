Соковиті котлети з кабачком на вечерю — покроковий рецепт

Котлети з кабачком. Фото: скриншот YouTube/ILARIYA

Якщо хоч раз приготуєте котлети за цим рецептом, він обов'язково стане вашим фаворитом. Завдяки маленькому "секрету" всередині, вони виходять напрочуд соковитими та ніжними.

Рецептом поділилася ILARIYA на YouTube.

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Вам знадобиться:

курячий фарш — 200 г;

кабачок —1 шт.;

морква — 1 шт.;

картопля — 2 шт.;

яйця — 3 шт.;

манка — 3 ст. л.;

пучок зелені;

сіль, перець — за смаком;

часник — 2 зубчики;

сметана — 3-4 ст. л.;

оливкова олія для смаження.

Спосіб приготування

Кабачок середнього розміру натерти на терці та залишити на 5-7 хвилин для того, аби він "випустив" зайвий сік.

Кабачок натертий на терку. Фото: скриншот YouTube/ILARIYA

В окрему миску натерти моркву та картоплю. До них додати кабачки, попередньо відтиснувши їх від зайвої рідини.

Підготовка овочів для котлет. Фото: скриншот YouTube/ILARIYA

До овочів додати курячий фарш, половину подрібненої зелені, яйця та манку. Посолити та поперчити за смаком. За бажанням можна додати улюблені спеції. Залишити овочево-м'ясну суміш на 10 хвилин, поки манка не набухне.

Підготовка фаршу для котлет. Фото: скриншот YouTube/ILARIYA

На розігріту пательню налити оливкову олію. Сформувати котлети та обсмажити на повільному вогні до золотавої скоринки приблизно 2 хвилини.

Котлети на пательні. Фото: скриншот YouTube/ILARIYA

Підсмажені котлети викласти на застелене пергаментом деко та поставити у розігріту до 190 °C духовку на 25-30 хвилин.

Обсмажені котлети відправити до духовки. Фото: скриншот YouTube/ILARIYA

Для соусу подрібнити другу частину зелені та часник. Змішати їх зі сметаною та спеціями.

Соус до котлет. Фото: скриншот YouTube/ILARIYA

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