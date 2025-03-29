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Соковиті котлети з "секретом" — ідеальна смачна вечеря

29 березня 2025 16:00
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Соковиті котлети з кабачком на вечерю — покроковий рецепт
Котлети з кабачком. Фото: скриншот YouTube/ILARIYA
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Якщо хоч раз приготуєте котлети за цим рецептом, він обов'язково стане вашим фаворитом. Завдяки маленькому "секрету" всередині, вони виходять напрочуд соковитими та ніжними.

Рецептом поділилася ILARIYA на YouTube.

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Вам знадобиться:

  • курячий фарш — 200 г;
  • кабачок  —1 шт.; 
  • морква — 1 шт.;
  • картопля — 2 шт.;
  • яйця — 3 шт.;
  • манка — 3 ст. л.;
  • пучок зелені;
  • сіль, перець — за смаком;
  • часник — 2 зубчики;
  • сметана — 3-4 ст. л.;
  • оливкова олія для смаження.

Спосіб приготування

Кабачок середнього розміру натерти на терці та залишити на 5-7 хвилин для того, аби він "випустив" зайвий сік.

Соковиті котлети з кабачком та фаршем - рецепт
Кабачок натертий на терку. Фото: скриншот YouTube/ILARIYA

В окрему миску натерти моркву та картоплю. До них додати кабачки, попередньо відтиснувши їх від зайвої рідини.

Овочево-м'ясні котлети на вечерю - простий рецепт
Підготовка овочів для котлет. Фото: скриншот YouTube/ILARIYA

До овочів додати курячий фарш, половину подрібненої зелені, яйця та манку. Посолити та поперчити за смаком. За бажанням можна додати улюблені спеції. Залишити овочево-м'ясну суміш на 10 хвилин, поки манка не набухне.

Курячі котлети з кабачком та картоплею - легкий рецепт
Підготовка фаршу для котлет. Фото: скриншот YouTube/ILARIYA

На розігріту пательню налити оливкову олію. Сформувати котлети та обсмажити на повільному вогні до золотавої скоринки приблизно 2 хвилини.

Котлети на вечерю з фаршем та кабачком - швидкий рецепт
Котлети на пательні. Фото: скриншот YouTube/ILARIYA

Підсмажені котлети викласти на застелене пергаментом деко та поставити у розігріту до 190 °C духовку на 25-30 хвилин.

Швидкі котлети без хліба та борошна - рецепт
Обсмажені котлети відправити до духовки. Фото: скриншот YouTube/ILARIYA

Для соусу подрібнити другу частину зелені та часник. Змішати їх зі сметаною та спеціями.

Котлети з кабачком та фаршем на вечерю - рецепт
Соус до котлет. Фото: скриншот YouTube/ILARIYA

Нагадаємо, ми ділилися рецептом соковитої та хрумкої піци, яка випікається усього 15 хвилин.

Окрім того, спробуйте приготувати пісні цибульники на пательні за традиційним українським рецептом.

Для ситної вечері пропонуємо ароматні картопляні пироги з сиром від Тетяни Літвінової.

А також приготуйте смачні тефтелі з фаршу та овочів за перевіреним рецептом.

Вечеря картопля рецепт котлети кабачок

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16:52 Зекономити не вийде — як зміняться ціни перед Великоднем

16:51 Смерть 13-річного українця в Іспанії — з’явилися нові подробиці

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

16:45 В Одесі підліток отримав вирок за підпал авто військового

16:30 Райська відпустка — скільки коштує подорож на круїзному лайнері

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