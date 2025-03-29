Соковиті котлети з кабачком на вечерю — покроковий рецепт

Соковиті котлети з "секретом" — ідеальна смачна вечеря
Якщо хоч раз приготуєте котлети за цим рецептом, він обов'язково стане вашим фаворитом. Завдяки маленькому "секрету" всередині, вони виходять напрочуд соковитими та ніжними.
Рецептом поділилася ILARIYA на YouTube.
Вам знадобиться:
- курячий фарш — 200 г;
- кабачок —1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- картопля — 2 шт.;
- яйця — 3 шт.;
- манка — 3 ст. л.;
- пучок зелені;
- сіль, перець — за смаком;
- часник — 2 зубчики;
- сметана — 3-4 ст. л.;
- оливкова олія для смаження.
Спосіб приготування
Кабачок середнього розміру натерти на терці та залишити на 5-7 хвилин для того, аби він "випустив" зайвий сік.
В окрему миску натерти моркву та картоплю. До них додати кабачки, попередньо відтиснувши їх від зайвої рідини.
До овочів додати курячий фарш, половину подрібненої зелені, яйця та манку. Посолити та поперчити за смаком. За бажанням можна додати улюблені спеції. Залишити овочево-м'ясну суміш на 10 хвилин, поки манка не набухне.
На розігріту пательню налити оливкову олію. Сформувати котлети та обсмажити на повільному вогні до золотавої скоринки приблизно 2 хвилини.
Підсмажені котлети викласти на застелене пергаментом деко та поставити у розігріту до 190 °C духовку на 25-30 хвилин.
Для соусу подрібнити другу частину зелені та часник. Змішати їх зі сметаною та спеціями.
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