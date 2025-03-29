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Сочные котлеты с "секретом" — идеальный вкусный ужин

29 марта 2025 16:00
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Сочные котлеты с кабачком на ужин — пошаговый рецепт
Котлеты с кабачком. Фото: скриншот YouTube/ILARIYA
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Если хоть раз приготовите котлеты по этому рецепту, он обязательно станет вашим фаворитом. Благодаря маленькому "секрету" внутри, они получаются удивительно сочными и нежными.

Рецептом поделилась ILARIYA на YouTube.

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Вам понадобится:

  • куриный фарш — 200 г;
  • кабачок —1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • картофель — 2 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • манка — 3 ст. л.;
  • пучок зелени;
  • соль, перец — по вкусу;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • сметана — 3-4 ст. л.;
  • оливковое масло для жарки.

Способ приготовления

Кабачок среднего размера натереть на терке и оставить на 5-7 минут для того, чтобы он "выпустил" лишний сок.

Соковиті котлети з кабачком та фаршем - рецепт
Кабачок натертый на терке. Фото: скриншот YouTube/ILARIYA

В отдельную миску натереть морковь и картофель. К ним добавить кабачки, предварительно отжав их от лишней жидкости.

Овочево-м'ясні котлети на вечерю - простий рецепт
Подготовка овощей для котлет. Фото: скриншот YouTube/ILARIYA

К овощам добавить куриный фарш, половину измельченной зелени, яйца и манку. Посолить и поперчить по вкусу. По желанию можно добавить любимые специи. Оставить овощно-мясную смесь на 10 минут, пока манка не набухнет.

Курячі котлети з кабачком та картоплею - легкий рецепт
Подготовка фарша для котлет. Фото: скриншот YouTube/ILARIYA

На разогретую сковороду налить оливковое масло. Сформировать котлеты и обжарить на медленном огне до золотистой корочки примерно 2 минуты.

Котлети на вечерю з фаршем та кабачком - швидкий рецепт
Котлеты на сковороде. Фото: скриншот YouTube/ILARIYA

Поджаренные котлеты выложить на застеленный пергаментом противень и поставить в разогретую до 190 °C духовку на 25-30 минут.

Швидкі котлети без хліба та борошна - рецепт
Обжаренные котлеты отправить в духовку. Фото: скриншот YouTube/ILARIYA

Для соуса измельчить вторую часть зелени и чеснок. Смешать их со сметаной и специями.

Котлети з кабачком та фаршем на вечерю - рецепт
Соус к котлетам. Фото: скриншот YouTube/ILARIYA

Напомним, мы делились рецептом сочной и хрустящей пиццы, которая выпекается всего 15 минут.

Кроме того, попробуйте приготовить постные цыбульники на сковороде по традиционному украинскому рецепту.

Для сытного ужина предлагаем ароматные картофельные пироги с сыром от Татьяны Литвиновой.

А также приготовьте вкусные тефтели из фарша и овощей по проверенному рецепту.

Ужин картошка рецепт котлеты кабачок

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