Сочные котлеты с кабачком на ужин — пошаговый рецепт

Сочные котлеты с "секретом" — идеальный вкусный ужин
Если хоть раз приготовите котлеты по этому рецепту, он обязательно станет вашим фаворитом. Благодаря маленькому "секрету" внутри, они получаются удивительно сочными и нежными.
Рецептом поделилась ILARIYA на YouTube.
Вам понадобится:
- куриный фарш — 200 г;
- кабачок —1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- картофель — 2 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- манка — 3 ст. л.;
- пучок зелени;
- соль, перец — по вкусу;
- чеснок — 2 зубчика;
- сметана — 3-4 ст. л.;
- оливковое масло для жарки.
Способ приготовления
Кабачок среднего размера натереть на терке и оставить на 5-7 минут для того, чтобы он "выпустил" лишний сок.
В отдельную миску натереть морковь и картофель. К ним добавить кабачки, предварительно отжав их от лишней жидкости.
К овощам добавить куриный фарш, половину измельченной зелени, яйца и манку. Посолить и поперчить по вкусу. По желанию можно добавить любимые специи. Оставить овощно-мясную смесь на 10 минут, пока манка не набухнет.
На разогретую сковороду налить оливковое масло. Сформировать котлеты и обжарить на медленном огне до золотистой корочки примерно 2 минуты.
Поджаренные котлеты выложить на застеленный пергаментом противень и поставить в разогретую до 190 °C духовку на 25-30 минут.
Для соуса измельчить вторую часть зелени и чеснок. Смешать их со сметаной и специями.
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