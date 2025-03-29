Сочные котлеты с кабачком на ужин — пошаговый рецепт

Котлеты с кабачком. Фото: скриншот YouTube/ILARIYA

Если хоть раз приготовите котлеты по этому рецепту, он обязательно станет вашим фаворитом. Благодаря маленькому "секрету" внутри, они получаются удивительно сочными и нежными.

Рецептом поделилась ILARIYA на YouTube.

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Вам понадобится:

куриный фарш — 200 г;

кабачок —1 шт.;

морковь — 1 шт.;

картофель — 2 шт.;

яйца — 3 шт.;

манка — 3 ст. л.;

пучок зелени;

соль, перец — по вкусу;

чеснок — 2 зубчика;

сметана — 3-4 ст. л.;

оливковое масло для жарки.

Способ приготовления

Кабачок среднего размера натереть на терке и оставить на 5-7 минут для того, чтобы он "выпустил" лишний сок.

Кабачок натертый на терке. Фото: скриншот YouTube/ILARIYA

В отдельную миску натереть морковь и картофель. К ним добавить кабачки, предварительно отжав их от лишней жидкости.

Подготовка овощей для котлет. Фото: скриншот YouTube/ILARIYA

К овощам добавить куриный фарш, половину измельченной зелени, яйца и манку. Посолить и поперчить по вкусу. По желанию можно добавить любимые специи. Оставить овощно-мясную смесь на 10 минут, пока манка не набухнет.

Подготовка фарша для котлет. Фото: скриншот YouTube/ILARIYA

На разогретую сковороду налить оливковое масло. Сформировать котлеты и обжарить на медленном огне до золотистой корочки примерно 2 минуты.

Котлеты на сковороде. Фото: скриншот YouTube/ILARIYA

Поджаренные котлеты выложить на застеленный пергаментом противень и поставить в разогретую до 190 °C духовку на 25-30 минут.

Обжаренные котлеты отправить в духовку. Фото: скриншот YouTube/ILARIYA

Для соуса измельчить вторую часть зелени и чеснок. Смешать их со сметаной и специями.

Соус к котлетам. Фото: скриншот YouTube/ILARIYA

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