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Смачніше, ніж в Італії — ідеальна піца, яка випікається 15 хвилин

28 березня 2025 18:30
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Простий рецепт піци — випікається за 15 хвилин
Піца за простим рецептом. Фото: скриншот YouTube/Joshua Weissman
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Мінімум зусиль, всього 15 хвилин на випікання і ось у вас на столі ідеальна хрустка піца. Вона виходить настільки смачною, що навіть італійці позаздрять.

Рецептом на своєму YouTube поділився кулінарний блогер Джошуа Вайсман.

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Вам знадобиться:

  • борошно м'яких сортів пшениці (ТІРО "00") — 570 г;
  • цукор — 1,5 ст.л.;
  • дрібна сіль — 2 ч.л.;
  • вода — 354 мл;
  • сухі дріжджі — 2 з 1/4 ч.л.;
  • часник — 1 зубчик;
  • томати у власному соку — 1 банка;
  • спеції за смаком;
  • оливкова олія;
  • твердий сир.

Спосіб приготування

У великій мисці поєднати борошно, сіль та цукор. В окремому посуді змішати теплу воду (приблизно 35 °C) з сухими дріжджами. До сухої суміші додати опару.

Смачна піца за простим рецептом
Приготування тіста для піци. Фото: скриншот YouTube/Joshua Weissman

Вимістити м'яке тісто та викласти його у миску, змащену оливковою олією. Накрити тісто харчовою плівкою та залишити у холодильнику на ніч. Час очікування можна зменшити до декількох годин, однак Джошуа радить все ж таки дати тісту "відпочити" довше. Готове тісто після холодильнику розділити на три рівні частини.

Піца у духовці за 15 хвилин
Готове тісто. Фото: скриншот YouTube/Joshua Weissman

Для приготування соусу у сотейнику розігріти оливкову олію, додати до неї нарізаний пластинками часник та улюблені спеції (чилі, сушені орегано, базилік). Прогріти суміш протягом 30 секунд, після чого додати томати. До соусу додати дрібку цукру, сіль та чорний перець за смаком.

Проста піца з томатним соусом у духовці
Приготування соусу для піци. Фото: скриншот YouTube/Joshua Weissman

Пательню з товстим дном або форму для випікання змастити оливковою олією. Одну частину тіста розподілити по дну форми, розтягуючи до краю, та дати відпочити 10 хвилин.

Піца в сковороді в духовці за 15 хвилин
Формування основи піци. Фото: скриншот YouTube/Joshua Weissman

Після чого, основу знову розрівняти, щедро змастити соусом та присипати тертим сиром. За бажанням, можна додати начинку.

Піца з томатним соусом за 15 хвилин - популярний рецепт
Піца перед запіканням. Фото: скриншот YouTube/Joshua Weissman

Випікати піцу в розігрітій на 250 °C духовці 15 хвилин до золотавості сиру.

Відомий рецепт піци в духовці за 15 хвилин
Піца з томатним соусом. Фото: скриншот YouTube/Joshua Weissman

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