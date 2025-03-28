Простий рецепт піци — випікається за 15 хвилин

Піца за простим рецептом. Фото: скриншот YouTube/Joshua Weissman

Мінімум зусиль, всього 15 хвилин на випікання і ось у вас на столі ідеальна хрустка піца. Вона виходить настільки смачною, що навіть італійці позаздрять.

Рецептом на своєму YouTube поділився кулінарний блогер Джошуа Вайсман.

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Вам знадобиться:

борошно м'яких сортів пшениці (ТІРО "00") — 570 г;

цукор — 1,5 ст.л.;

дрібна сіль — 2 ч.л.;

вода — 354 мл;

сухі дріжджі — 2 з 1/4 ч.л.;

часник — 1 зубчик;

томати у власному соку — 1 банка;

спеції за смаком;

оливкова олія;

твердий сир.

Спосіб приготування

У великій мисці поєднати борошно, сіль та цукор. В окремому посуді змішати теплу воду (приблизно 35 °C) з сухими дріжджами. До сухої суміші додати опару.

Приготування тіста для піци. Фото: скриншот YouTube/Joshua Weissman

Вимістити м'яке тісто та викласти його у миску, змащену оливковою олією. Накрити тісто харчовою плівкою та залишити у холодильнику на ніч. Час очікування можна зменшити до декількох годин, однак Джошуа радить все ж таки дати тісту "відпочити" довше. Готове тісто після холодильнику розділити на три рівні частини.

Готове тісто. Фото: скриншот YouTube/Joshua Weissman

Для приготування соусу у сотейнику розігріти оливкову олію, додати до неї нарізаний пластинками часник та улюблені спеції (чилі, сушені орегано, базилік). Прогріти суміш протягом 30 секунд, після чого додати томати. До соусу додати дрібку цукру, сіль та чорний перець за смаком.

Приготування соусу для піци. Фото: скриншот YouTube/Joshua Weissman

Пательню з товстим дном або форму для випікання змастити оливковою олією. Одну частину тіста розподілити по дну форми, розтягуючи до краю, та дати відпочити 10 хвилин.

Формування основи піци. Фото: скриншот YouTube/Joshua Weissman

Після чого, основу знову розрівняти, щедро змастити соусом та присипати тертим сиром. За бажанням, можна додати начинку.

Піца перед запіканням. Фото: скриншот YouTube/Joshua Weissman

Випікати піцу в розігрітій на 250 °C духовці 15 хвилин до золотавості сиру.

Піца з томатним соусом. Фото: скриншот YouTube/Joshua Weissman

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