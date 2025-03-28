Простой рецепт пиццы — выпекается за 15 минут

Пицца по простому рецепту. Фото: скриншот YouTube/Joshua Weissman

Минимум усилий, всего 15 минут на выпекание и вот у вас на столе идеальная хрустящая пицца. Она получается настолько вкусной, что даже итальянцы позавидуют.

Рецептом на своем YouTube поделился кулинарный блогер Джошуа Вайсман.

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Вам понадобится:

мука мягких сортов пшеницы (ТИРО "00") — 570 г;

сахар — 1,5 ст.л;

мелкая соль — 2 ч.л.;

вода — 354 мл;

сухие дрожжи — 2 с 1/4 ч.л.;

чеснок — 1 зубчик;

томаты в собственном соку — 1 банка;

специи по вкусу;

оливковое масло;

твердый сыр.

Способ приготовления

В большой миске соединить муку, соль и сахар. В отдельной посуде смешать теплую воду (примерно 35 °C) с сухими дрожжами. К сухой смеси добавить опару.

Приготовление теста для пиццы. Фото: скриншот YouTube/Joshua Weissman

Выместить мягкое тесто и выложить его в миску, смазанную оливковым маслом. Накрыть тесто пищевой пленкой и оставить в холодильнике на ночь. Время ожидания можно уменьшить до нескольких часов, однако Джошуа советует все же дать тесту "отдохнуть" дольше. Готовое тесто после холодильника разделить на три равные части.

Готовое тесто. Фото: скриншот YouTube/Joshua Weissman

Для приготовления соуса в сотейнике разогреть оливковое масло, добавить к нему нарезанный пластинками чеснок и любимые специи (чили, сушеные орегано, базилик). Прогреть смесь в течение 30 секунд, после чего добавить томаты. К соусу добавить щепотку сахара, соль и черный перец по вкусу.

Приготовление соуса для пиццы. Фото: скриншот YouTube/Joshua Weissman

Сковороду с толстым дном или форму для выпекания смазать оливковым маслом. Одну часть теста распределить по дну формы, растягивая к краю, и дать отдохнуть 10 минут.

Формирование основы пиццы. Фото: скриншот YouTube/Joshua Weissman

После чего, основу снова разровнять, щедро смазать соусом и присыпать тертым сыром. По желанию, можно добавить начинку.

Пицца перед запеканием. Фото: скриншот YouTube/Joshua Weissman

Выпекать пиццу в разогретой на 250 °C духовке 15 минут до золотистости сыра.

Пицца с томатным соусом. Фото: скриншот YouTube/Joshua Weissman

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