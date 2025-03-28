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Вкуснее, чем в Италии — идеальная пицца, которая готовится 15 мин

28 марта 2025 18:30
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Простой рецепт пиццы — выпекается за 15 минут
Пицца по простому рецепту. Фото: скриншот YouTube/Joshua Weissman
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Минимум усилий, всего 15 минут на выпекание и вот у вас на столе идеальная хрустящая пицца. Она получается настолько вкусной, что даже итальянцы позавидуют.

Рецептом на своем YouTube поделился кулинарный блогер Джошуа Вайсман.

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Вам понадобится:

  • мука мягких сортов пшеницы (ТИРО "00") — 570 г;
  • сахар — 1,5 ст.л;
  • мелкая соль — 2 ч.л.;
  • вода — 354 мл;
  • сухие дрожжи — 2 с 1/4 ч.л.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • томаты в собственном соку — 1 банка;
  • специи по вкусу;
  • оливковое масло;
  • твердый сыр.

Способ приготовления

В большой миске соединить муку, соль и сахар. В отдельной посуде смешать теплую воду (примерно 35 °C) с сухими дрожжами. К сухой смеси добавить опару.

Смачна піца за простим рецептом
Приготовление теста для пиццы. Фото: скриншот YouTube/Joshua Weissman

Выместить мягкое тесто и выложить его в миску, смазанную оливковым маслом. Накрыть тесто пищевой пленкой и оставить в холодильнике на ночь. Время ожидания можно уменьшить до нескольких часов, однако Джошуа советует все же дать тесту "отдохнуть" дольше. Готовое тесто после холодильника разделить на три равные части.

Піца у духовці за 15 хвилин
Готовое тесто. Фото: скриншот YouTube/Joshua Weissman

Для приготовления соуса в сотейнике разогреть оливковое масло, добавить к нему нарезанный пластинками чеснок и любимые специи (чили, сушеные орегано, базилик). Прогреть смесь в течение 30 секунд, после чего добавить томаты. К соусу добавить щепотку сахара, соль и черный перец по вкусу.

Проста піца з томатним соусом у духовці
Приготовление соуса для пиццы. Фото: скриншот YouTube/Joshua Weissman

Сковороду с толстым дном или форму для выпекания смазать оливковым маслом. Одну часть теста распределить по дну формы, растягивая к краю, и дать отдохнуть 10 минут.

Піца в сковороді в духовці за 15 хвилин
Формирование основы пиццы. Фото: скриншот YouTube/Joshua Weissman

После чего, основу снова разровнять, щедро смазать соусом и присыпать тертым сыром. По желанию, можно добавить начинку.

Піца з томатним соусом за 15 хвилин - популярний рецепт
Пицца перед запеканием. Фото: скриншот YouTube/Joshua Weissman

Выпекать пиццу в разогретой на 250 °C духовке 15 минут до золотистости сыра.

Відомий рецепт піци в духовці за 15 хвилин
Пицца с томатным соусом. Фото: скриншот YouTube/Joshua Weissman

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Ужин рецепт пицца дрожжевое тесто

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22:00 Трамп прокомментировал убийства украинцев иранскими дронами

21:51 Получал зарплату в СЗЧ — что решил одесский суд

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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21:16 ВСУ атаковали пункт пропуска, с которого РФ запускала БпЛА

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