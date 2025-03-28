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Салат "Одеса" за 10 хвилин — легкий смак без майонезу

28 березня 2025 11:51
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат Одеса за 10 хвилин — легкий рецепт без майонезу
Салат "Одеса". Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей швидкий салат підкорює своєю простотою та гармонійним поєднанням смаків. Хрусткі огірки, ніжний сир, яйця та ароматна заправка зі сметани та часнику роблять його ідеальним вибором для легкої вечері чи перекусу.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • огірки свіжі — 2 шт.;
  • сир твердий — 150 г;
  • яйця варені — 4 шт.;
  • кріп — на смак;
  • кукурудза консервована — 100 г;
  • сметана — 3-4 ст. л.;
  • часник — 2 зуб.;
  • сіль, перець — на смак.

Спосіб приготування

Нарізати огірки, сир та яйця соломкою. Дрібно порізати кріп, додати кукурудзу.

салат Одеса за 10 хвилин легкий смак без майонезу
Огірки та сир. Фото: gospodynka.com.ua

Видавити часник через прес, змішати його зі сметаною, сіллю та чорним перцем.

салат за 10 хвилин легкий смак без майонезу
Часник та сметана. Фото: gospodynka.com.ua

Заправити салат, перемішати та подавати до столу.

салат за 10 хвилин без майонезу
Яйця та кукурудза. Фото: gospodynka.com.ua

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Одеса зелень салат рецепти кукурудза

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