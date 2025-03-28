Салат Одеса за 10 хвилин — легкий рецепт без майонезу

Салат "Одеса". Фото: gospodynka.com.ua

Цей швидкий салат підкорює своєю простотою та гармонійним поєднанням смаків. Хрусткі огірки, ніжний сир, яйця та ароматна заправка зі сметани та часнику роблять його ідеальним вибором для легкої вечері чи перекусу.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

огірки свіжі — 2 шт.;

сир твердий — 150 г;

яйця варені — 4 шт.;

кріп — на смак;

кукурудза консервована — 100 г;

сметана — 3-4 ст. л.;

часник — 2 зуб.;

сіль, перець — на смак.

Спосіб приготування

Нарізати огірки, сир та яйця соломкою. Дрібно порізати кріп, додати кукурудзу.

Огірки та сир. Фото: gospodynka.com.ua

Видавити часник через прес, змішати його зі сметаною, сіллю та чорним перцем.

Часник та сметана. Фото: gospodynka.com.ua

Заправити салат, перемішати та подавати до столу.

Яйця та кукурудза. Фото: gospodynka.com.ua

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою простих та смачних салатів

Смачний салат із буряків — секретний рецепт з відомого ресторану.

Також радимо звернути увагу на салат з ананасами, копченою куркою, сиром та морквою по-корейськи.

Ще ми писали рецепт салату "Валя", який давно перевершив "Цезар" — король на столі.

А цей рецепт салату замінить вінегрет та оселедець під шубою.