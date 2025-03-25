Салат Анюта — рецепт салату з курячим філе

Салат з куркою "Анюта" — дуже цікаве поєднання продуктів
Салат "Анюта" здивує вас незвичайним поєднанням курки, яблука та сиру. Він ніжний, соковитий і ідеально підходить для святкового столу чи сімейної вечері.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- куряче філе (відварене) — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- яйця (варені) — 2 шт.;
- яблуко (кисло-солодке) — 1 шт.;
- твердий сир — 100 г;
- майонез — на смак;
- олія — для обсмажування;
- зелень — для прикраси.
Спосіб приготування
Цибулю нарізати півкільцями та обсмажити на олії до золотистого кольору.
Куряче філе нарізати кубиками, викласти в салатницю та змастити майонезом.
Додати обсмажену цибулю, натерті на тертці яйця та знову покрити майонезом.
Яблуко очистити, натерти на тертці та викласти наступним шаром, змастивши майонезом.
Зверху посипати натертим сиром і зробити майонезну сіточку. Прикрасити салат зеленню та подавати до столу.
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