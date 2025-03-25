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Салат з куркою "Анюта" — дуже цікаве поєднання продуктів

25 березня 2025 14:52
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Салат Анюта — рецепт салату з курячим філе
Салат з куркою. Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Салат "Анюта" здивує вас незвичайним поєднанням курки, яблука та сиру. Він ніжний, соковитий і ідеально підходить для святкового столу чи сімейної вечері.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • куряче філе (відварене) — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • яйця (варені) — 2 шт.;
  • яблуко (кисло-солодке) — 1 шт.;
  • твердий сир — 100 г;
  • майонез — на смак;
  • олія — для обсмажування;
  • зелень — для прикраси.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати півкільцями та обсмажити на олії до золотистого кольору.

смачний салат з куркою
Смажена цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Куряче філе нарізати кубиками, викласти в салатницю та змастити майонезом.

смачний салат з куркою та яблуками
Курка та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Додати обсмажену цибулю, натерті на тертці яйця та знову покрити майонезом.

салат з куркою та яблуками
Терті яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Яблуко очистити, натерти на тертці та викласти наступним шаром, змастивши майонезом.

смачний салат з куркою та яблуками та цибулею
Приготування салата. Фото: gospodynka.com.ua

Зверху посипати натертим сиром і зробити майонезну сіточку. Прикрасити салат зеленню та подавати до столу.

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цибуля салат яблука рецепти курка

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