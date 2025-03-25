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Салат с курицей "Анюта" — очень интересное сочетание продуктов

25 марта 2025 14:52
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Салат Анюта — рецепт салата с куриным филе
Салат с курицей. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Салат "Анюта" удивит вас необычным сочетанием курицы, яблока и сыра. Он нежный, сочный и идеально подходит для праздничного стола или семейного ужина.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • куриное филе (отварное) — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • яйца (вареные) — 2 шт.;
  • яблоко (кисло-сладкое) — 1 шт.;
  • твердый сыр — 100 г;
  • майонез — по вкусу;
  • растительное масло — для обжаривания;
  • зелень — для украшения.

Способ приготовления

Лук нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.

смачний салат з куркою
Жареный лук. Фото: gospodynka.com.ua

Куриное филе нарезать кубиками, выложить в салатницу и смазать майонезом.

смачний салат з куркою та яблуками
Курица и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить обжаренный лук, натертые на терке яйца и снова покрыть майонезом.

салат з куркою та яблуками
Тертые яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Яблоко очистить, натереть на терке и выложить следующим слоем, смазав майонезом.

смачний салат з куркою та яблуками та цибулею
Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Сверху посыпать натертым сыром и сделать майонезную сеточку. Украсить салат зеленью и подавать к столу.

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08:08 Волтц признал вину за утечку данных, но обвинил журналиста

08:07 Стратегия готовности — в ЕС призывают иметь трехдневные запасы

08:00 Финпомощь от UNHCR — кто получит выплаты весной

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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