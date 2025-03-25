Салат Анюта — рецепт салата с куриным филе

Салат с курицей. Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Анюта" удивит вас необычным сочетанием курицы, яблока и сыра. Он нежный, сочный и идеально подходит для праздничного стола или семейного ужина.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

куриное филе (отварное) — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

яйца (вареные) — 2 шт.;

яблоко (кисло-сладкое) — 1 шт.;

твердый сыр — 100 г;

майонез — по вкусу;

растительное масло — для обжаривания;

зелень — для украшения.

Способ приготовления

Лук нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.

Жареный лук. Фото: gospodynka.com.ua

Куриное филе нарезать кубиками, выложить в салатницу и смазать майонезом.

Курица и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить обжаренный лук, натертые на терке яйца и снова покрыть майонезом.

Тертые яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Яблоко очистить, натереть на терке и выложить следующим слоем, смазав майонезом.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Сверху посыпать натертым сыром и сделать майонезную сеточку. Украсить салат зеленью и подавать к столу.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных салатов

Вкусный салат из свеклы — секретный рецепт из известного ресторана.

Также советуем обратить внимание на салат с ананасами, копченой курицей, сыром и морковью по-корейски.

Еще мы писали рецепт салата "Валя", который давно превзошел "Цезарь" — король на столе.

А этот рецепт салата заменит винегрет и селедку под шубой.