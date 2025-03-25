Салат Анюта — рецепт салата с куриным филе

Салат с курицей "Анюта" — очень интересное сочетание продуктов
Салат "Анюта" удивит вас необычным сочетанием курицы, яблока и сыра. Он нежный, сочный и идеально подходит для праздничного стола или семейного ужина.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- куриное филе (отварное) — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- яйца (вареные) — 2 шт.;
- яблоко (кисло-сладкое) — 1 шт.;
- твердый сыр — 100 г;
- майонез — по вкусу;
- растительное масло — для обжаривания;
- зелень — для украшения.
Способ приготовления
Лук нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
Куриное филе нарезать кубиками, выложить в салатницу и смазать майонезом.
Добавить обжаренный лук, натертые на терке яйца и снова покрыть майонезом.
Яблоко очистить, натереть на терке и выложить следующим слоем, смазав майонезом.
Сверху посыпать натертым сыром и сделать майонезную сеточку. Украсить салат зеленью и подавать к столу.
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