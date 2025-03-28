Салат Одесса за 10 минут — легкий рецепт без майонеза

Салат "Одесса" за 10 минут — легкий вкус без майонеза
Этот быстрый салат покоряет своей простотой и гармоничным сочетанием вкусов. Хрустящие огурцы, нежный сыр, яйца и ароматная заправка из сметаны и чеснока делают его идеальным выбором для легкого ужина или перекуса.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- огурцы свежие — 2 шт.;
- сыр твердый — 150 г;
- яйца вареные — 4 шт.;
- укроп — по вкусу;
- кукуруза консервированная — 100 г;
- сметана — 3-4 ст. л.;
- чеснок — 2 зуб;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
Нарезать огурцы, сыр и яйца соломкой. Мелко порезать укроп, добавить кукурузу.
Выдавить чеснок через пресс, смешать его со сметаной, солью и черным перцем.
Заправить салат, перемешать и подавать к столу.
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