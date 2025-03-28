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Салат "Одесса" за 10 минут — легкий вкус без майонеза

28 марта 2025 11:51
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат Одесса за 10 минут — легкий рецепт без майонеза
Салат "Одесса". Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот быстрый салат покоряет своей простотой и гармоничным сочетанием вкусов. Хрустящие огурцы, нежный сыр, яйца и ароматная заправка из сметаны и чеснока делают его идеальным выбором для легкого ужина или перекуса.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • огурцы свежие — 2 шт.;
  • сыр твердый — 150 г;
  • яйца вареные — 4 шт.;
  • укроп — по вкусу;
  • кукуруза консервированная — 100 г;
  • сметана — 3-4 ст. л.;
  • чеснок — 2 зуб;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Нарезать огурцы, сыр и яйца соломкой. Мелко порезать укроп, добавить кукурузу.

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Огурцы и сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Выдавить чеснок через пресс, смешать его со сметаной, солью и черным перцем.

салат за 10 хвилин легкий смак без майонезу
Чеснок и сметана. Фото: gospodynka.com.ua

Заправить салат, перемешать и подавать к столу.

салат за 10 хвилин без майонезу
Яйца и кукуруза. Фото: gospodynka.com.ua

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Одесса зелень салат рецепты кукуруза

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