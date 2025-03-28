Салат Одесса за 10 минут — легкий рецепт без майонеза

Салат "Одесса". Фото: gospodynka.com.ua

Этот быстрый салат покоряет своей простотой и гармоничным сочетанием вкусов. Хрустящие огурцы, нежный сыр, яйца и ароматная заправка из сметаны и чеснока делают его идеальным выбором для легкого ужина или перекуса.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

огурцы свежие — 2 шт.;

сыр твердый — 150 г;

яйца вареные — 4 шт.;

укроп — по вкусу;

кукуруза консервированная — 100 г;

сметана — 3-4 ст. л.;

чеснок — 2 зуб;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Нарезать огурцы, сыр и яйца соломкой. Мелко порезать укроп, добавить кукурузу.

Огурцы и сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Выдавить чеснок через пресс, смешать его со сметаной, солью и черным перцем.

Чеснок и сметана. Фото: gospodynka.com.ua

Заправить салат, перемешать и подавать к столу.

Яйца и кукуруза. Фото: gospodynka.com.ua

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