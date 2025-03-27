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Найкращий рецепт тефтелей з фаршу і овочів за рецептом свекрухи

27 березня 2025 20:46
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Тефтелі з фаршу та овочів — перевірений рецепт свекрухи
Домашні тефтелі. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Ніжні, соковиті тефтелі з курячого фаршу та овочів виходять ідеальними завдяки простим, але важливим секретам. Цей сімейний рецепт свекрухи завжди тішить відмінним смаком і ароматом.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • цибуля — 250 г;
  • олія — для смаження;
  • морква — 150 г;
  • курячий фарш — 900 г;
  • картопля — 300 г;
  • сіль, чорний перець — за смаком;
  • томатний соус — 350 г.

Спосіб приготування

Нарізати цибулю дрібним кубиком і обсмажити на олії до прозорості. Додати натерту на дрібній тертці моркву й тушкувати кілька хвилин до напівготовності. Остудити.

рецепт тефтелей
Фарш та цибуля з морквою. Фото: smachnenke.com.ua

Половину підсмаженої цибулі з морквою додати до курячого фаршу. Туди ж натерти картоплю, посолити, поперчити й добре перемішати. Сформувати тефтелі.

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Приготування тефтелей. Фото: smachnenke.com.ua

Обсмажити їх на олії з обох боків до рум’яної скоринки. Викласти у глибоку сковороду, додати решту тушкованої цибулі з морквою та рівномірно розподілити томатний соус. Накрити кришкою і тушкувати на слабкому вогні 40 хвилин.

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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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