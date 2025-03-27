Тефтелі з фаршу та овочів — перевірений рецепт свекрухи

Найкращий рецепт тефтелей з фаршу і овочів за рецептом свекрухи
Ніжні, соковиті тефтелі з курячого фаршу та овочів виходять ідеальними завдяки простим, але важливим секретам. Цей сімейний рецепт свекрухи завжди тішить відмінним смаком і ароматом.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- цибуля — 250 г;
- олія — для смаження;
- морква — 150 г;
- курячий фарш — 900 г;
- картопля — 300 г;
- сіль, чорний перець — за смаком;
- томатний соус — 350 г.
Спосіб приготування
Нарізати цибулю дрібним кубиком і обсмажити на олії до прозорості. Додати натерту на дрібній тертці моркву й тушкувати кілька хвилин до напівготовності. Остудити.
Половину підсмаженої цибулі з морквою додати до курячого фаршу. Туди ж натерти картоплю, посолити, поперчити й добре перемішати. Сформувати тефтелі.
Обсмажити їх на олії з обох боків до рум’яної скоринки. Викласти у глибоку сковороду, додати решту тушкованої цибулі з морквою та рівномірно розподілити томатний соус. Накрити кришкою і тушкувати на слабкому вогні 40 хвилин.
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