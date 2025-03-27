Тефтелі з фаршу та овочів — перевірений рецепт свекрухи

Домашні тефтелі. Фото: smachnenke.com.ua

Ніжні, соковиті тефтелі з курячого фаршу та овочів виходять ідеальними завдяки простим, але важливим секретам. Цей сімейний рецепт свекрухи завжди тішить відмінним смаком і ароматом.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

цибуля — 250 г;

олія — для смаження;

морква — 150 г;

курячий фарш — 900 г;

картопля — 300 г;

сіль, чорний перець — за смаком;

томатний соус — 350 г.

Спосіб приготування

Нарізати цибулю дрібним кубиком і обсмажити на олії до прозорості. Додати натерту на дрібній тертці моркву й тушкувати кілька хвилин до напівготовності. Остудити.

Фарш та цибуля з морквою. Фото: smachnenke.com.ua

Половину підсмаженої цибулі з морквою додати до курячого фаршу. Туди ж натерти картоплю, посолити, поперчити й добре перемішати. Сформувати тефтелі.

Приготування тефтелей. Фото: smachnenke.com.ua

Обсмажити їх на олії з обох боків до рум’яної скоринки. Викласти у глибоку сковороду, додати решту тушкованої цибулі з морквою та рівномірно розподілити томатний соус. Накрити кришкою і тушкувати на слабкому вогні 40 хвилин.

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